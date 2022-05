Koke Guerrero es el campeón de Exatlón All Star y además de llevarse el título de ser la máxima leyenda del programa también ganó un premio de dos millones de pesos, más el millón que logró por coronarse en la quinta temporada.

El atleta originario de Culiacán ya tiene en mente en que va a invertir su dinero y aunque tiene varios proyectos planeados el principal es ayudar a su familia.

“Primero que nada quiero ayudar a mis papás porque ellos me han ayudado en todo. Cuando ellos no tenían hacían lo posible para que yo hiciera lo que a mí me gustaba, pagaban mis escuelas aunque no pudieran. Quiero pagarles un poco de lo que ellos han hecho por mí”, dijo Koke Guerrero ganador de Exatlón All Star en entrevista con La Razón.

Koke Guerrero de Exatlón All Star en las redes sociales

Luego de pasar nueve meses en las playas de Exatlón All Star, Koke Guerrero asegura que se está adaptando a la vida cotidiana nuevamente, sin embargo, el deportista quiere adentrarse al mundo de las redes sociales para conectar con sus fans de manera más directa y compartirles contenido digital.

“Quiero empezar a crear contenido y mostrarle a la gente lo que yo soy, lo que me gusta hacer, quiero enseñarles más de mi deporte, de mis viajes y a divertirse para que no miren todo cuadrado, ya que pueden hacer las cosas que quieran de una manera divertida”, comentó “El Hechicero del Aire”.

Asimimo, Koke Guerrero pidió a sus fans paciencia para responderles los mensajes de apoyo que le enviaron en sus redes sociales. El ganador de Exatlón All Star quiere dedicarle tiempo a sus fans como él hubiera querido que le respondieran atletas como Mati Álvarez.

“Quiero que sepan que acabo de salir y que sé que todos tienen cosas que decirme en las redes sociales, pero quiero pedirles que tengan paciencia, yo les quiero contestar a todos así como yo quería que me contestara un David, un Aristeo, una Mati”, señaló el deportista.