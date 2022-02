Mati Álvarez del equipo rojo de Exatlón All Star sufrió un fuerte accidente durantr la competencia que la llevó hasta el hospital.

En el programa se puede ver que Mati Álvarez sufrió una lesión en la pierna lo que le impidió continuar con la competencia. La deportista tuvo que ser trasladada al hospital para conocer la gravedad de su lesión.

Solamente los más aptos prevalecen en el Exatlón. 🔥👊🏼 ¿Quién irá a duelo de eliminación, un rojo o un azul? 🔴🔵 ¡Por desgracia, TERMINATOR sufre una lesión! 😱



ESTA NOCHE, 7:30 p.m., por Azteca UNO. #AllStarEnExatlón 📲 pic.twitter.com/8EdDdxw18z — Exatlón México (@ExatlonMx) February 11, 2022

¿Mati Álvarez sale de Exatlón All Star?

Los fans del equipo rojo de Exatlón All Star están preocupados por el estado de salud de Mati Álvarez.

Los sitios especializados en spoilers de Exatlón All Star señalaron que Mati Álvarez se encuentra bien y no abandonó la competencia por la lesión, sin embargo, por ahora la atleta no se encuentra compitiendo, sino que por ahora está en la banca de su equipo esperando que el médico le dé autorización de regresar al juego.

KR