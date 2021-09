Alely Hernández es la tercera eliminada de Exatlón México, tras perder en el juego de Eliminación el pasado domingo 5 de septiembre.

La esgrimista es la tercera integrante del equipo Guardianes que abandona el programa de forma consecutiva, para Alely el problema que existe entre los rojos es que no han conectado al 100 por ciento.

“Afecta como equipo el hecho de que uno no termine de compenetrarse con las personas que estás conviviendo; creo que, si nos faltó un poco más de confianza entre nosotros para abrirnos, para conocernos, para entendernos”, dijo Alely Hernández de Exatlón México en entrevista con La Razón.

La participante de Exatlón México comentó que en esta ocasión al equipo le costó más trabajo convertirse en familia, a diferencia de lo que ocurrió en la temporada dos, en la que también participó.

“Teníamos un equipo muy dinámico, muy divertido, habíamos hecho una química impresionante desde el día uno; teníamos una unión muy padre, también la parte de los circuitos eran un poco más sencillo. Todos estábamos con ese chip de divertirnos, de pasarla bien”, comentó la esgrimista.

Alely Hernández ve su salida como algo positivo para los Guardianes de Exatlón México para que sus compañeros lo disfruten más y tengan más confianza entre ellos.

Alely habla de la llegada de Mati y Heliud a Exatlón México

Para la deportista la llegada de dos leyendas del Exatlón México como son Mati Álvarez y Heliud Pulido va a servir para que los rojos puedan mejorar en las áreas que hay debilidades.

“Es algo muy bueno porque ellos tienen toda la experiencia, han estado en dos temporadas completas. Son personas super experimentadas y conscientes de lo que es estar ahí y eso le va ayudar mucho al equipo para aprender todo lo que necesiten afianzar”, comentó Alely Hernández.

Por otra parte, la competidora de Exatlón México mencionó que ya se comunicó con su hermana Aideé Hernández, quien fue la ganadora de la segunda temporada, y le brindó palabras de aliento tras su eliminación en el programa.

“Sus palabras fueron de mucha calma para mí ,que estaba feliz de lo que había hecho, que no me sintiera triste por no haber logrado mi objetivo personal que era permanecer más tiempo, pero que la familia estaba siempre emocionada, orgullosa y esperándome con los brazos abiertos”; dijo la atleta.