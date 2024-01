Exatlón México: Gloria Murillo revela si es verdad que Paulette le ayudó en la eliminación

Gloria Murillo fue la eliminada más reciente de Exatlón México y su salida estuvo envuelta en la polémica por las declaraciones de su compañera de equipo Ana Lago, quien acusó que Paulette Gallardo le daba ventaja a Gloria en el juego de eliminación.

Sin embargo, Gloria señaló que nunca se puso de acuerdo con Paulette y tampoco sintió que su compañera le dio algún tipo de ventaja.

“Nosotras hablamos antes del juego, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y pues íbamos a ir a jugar con todo. No iba a ver nada de ayudas extras de nadie y pues ni Paulette ni yo teníamos intenciones de jugarle chueco a Ana”, dijo Gloria Murillo de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Ana Lago se quejó de que Paulette Gallardo hacía tiros perfectos contra ella y cuando le tocaba pasar con Gloria fallaba. A lo que la deportista eliminada respondió que posiblemente esto se debió a que su compañera sentía que la gimnasta era un rival más fuerte.

Gloria Murillo llegó a Exatlón México después de que el programa ya llevaba varias semanas de haber empezado, sus compañeros estaban adaptados a las competencias, por lo que ella sintió la presión de alcanzarlos en el nivel en el que se encontraban.

No es fácil llegar una temporada que ya va muy avanzada; ya anteriormente me ha tocado llegar como refuerzo, pero en esta temporada eran chavas que ya eran campeonas en sus temporadas y entonces sí fue muy difícil llegar y tratar de adaptarme, pero mis compañeros me estuvieron apoyando Gloria Murillo de Exatlón México

Cabe recordar que desde el día que llegó a República Dominicana, Pato Araujo la puso a entrenar y mencionó que el resto de sus compañeros le ayudaron con la alimentación para ganar más masa muscular.

“Cada uno me apoyó con lo que podía, Pato pues también es preparador; Heliud y Paulette en el tema de los tiros porque traían muy buenas técnicas de tiro y entonces sí sentí mucho el apoyo de su parte de todos, no lo sentí de mala manera, pero yo sabía a lo que iba desde el momento en el que me hablaron”, comentó.

Así viven los rojos el pleito de Pato Araujo y Macky González

En Exatlón México hay una rivalidad muy fuerte entre Pato Araujo, del equipo rojo, y Macky González, del equipo azul, y Gloria Murillo confesó que la escuadra escarlata trata de mantenerse alejada de ese pleito.

“Realmente nosotros casi no nos metemos en ese tema porque obviamente es bien sabido que a Pato no le cae bien Macky, ni a Macky le cae bien Pato, es el problema de ellos. Pero hay varios del equipo, por ejemplo, Paulette se lleva muy bien con Macki y pues a final de cuentas, si ellos se caen mal, pues es de ellos”, comentó Gloria Murillo.

Tras finalizar su participación en Exatlón México, la atleta señala que tiene varios proyectos en la Cuidad de México que vendrá a concretar.