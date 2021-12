Exatlón México: Maura revela que "complot" de Paulina y Marcela la afectó: "sentí feo porque son mis hermanas"

Maura Martínez se convirtió en la eliminada 17 de Exatlón México, tras vivir una polémica eliminación en la que se armó un “complot” y en la que aseguró no sentirse apoyada por algunos de sus compañeros de Guardianes.

La jugadora de voleibol contó que durante sus primeras carreras de la eliminación se sentía muy enfocada, pero el problema fue cuando Emilio Rodríguez y Zudikey Rodríguez le hicieron ver que Paulina y Marcela se estaban apoyando mutuamente para evitar salir eliminadas.

“Yo estaba muy enfocada en mis primeras dos carreras que llevaba y hasta la tercera carrera me dice Emilio: ‘tu ponte en lo tuyo, lo que están haciendo está mal’ y Zudy me dijo: ‘tu concéntrate en los tuyo no hagas caso a lo que están haciendo de complot’, pero eso me desenfocó un poco, no encontré el tiro”, dijo Maura Martínez en entrevista con La Razón.

Maura se despidió de Exatlón México Foto: Especial

Al complot que se refiere es que en redes sociales los fans de Exatlón México comentaron que Marcela se dejó ganar en el duelo contra Paulina para que la judoca no perdiera una vida más y así poder asegurar su estancia.

Maura al ver esto, dijo, se sintió mal, pues no recibió el apoyo de sus compañeras a las que consideraba hermanas, pues convivían todo el tiempo en el programa.

“Entre ellas se apoyaron, yo no sentí nada de apoyo y como que eso fue el complot y es entendible porque yo soy la nueva, ellas tienen mucho tiempo juntas”, contó Maura de Exatlón México.

Así fue como lo jugaron, sentí feo porque son mis compañeras, mis hermanas, las veía diario, ese fue el motivo por el que yo me desenfoqué Maura Martínez de Exatlón México

Emilio manifestó estar en contra de lo que hicieron Marcela y Paulina, por lo que Marcela espera que el equipo de Guardianes no se divida debido a esta situación, ya que están pasando por una mala racha.

“Emilio se molestó mucho, porque él pelea con mucho honor y le da ese reconocimiento a los atletas con los que compiten. Ojalá no esté dividido el equipo por eso”, comentó Maura.

Maura pide a los Guardianes de Exatlón México recuperar la confianza

Los Guardianes de Exatlón México están pasando por un momento difícil, tras la salida de Jahir Ocampo por lesión y por tener inhabilitadas a Paulina y a Marcela, quiénes están lesionada, además de que Zudikey también se lastimó el rostro, por lo que Maura espera que sus compañeros recuperen la confianza en ellos mismos para poder seguir dando batalla.

“Les diría que confíen mucho en ellos mismos, estar ahí adentro desgasta mentalmente, les diría que confíen mucho en ellos mismos para que logren cada batalla y la confianza a veces está arriba y a veces abajo, pero que confíen y tengan mucha fe”, concluyó Maura de Exatlón México.