Jair Cervantes salió eliminado de Exatlón México en un extenuante duelo contra Heber Gallegos, sin embargo, ahora que el futbolista está afuera analiza a sus compañeros que siguen en competencia.

El deportista de 21 años originario de Jalisco señaló que espera que Exatlón México lo gane un hombre rojo, ya sea Tony González o Heber Gallegos, que son los únicos varones que quedan en la competencia de la escuadra de los Guardianes, sin embargo, destacó la fortaleza que tienen los azules en el juego.

“De los hombre solo quiero que se lo lleve un rojo, pero le tengo mucho respeto a los azules como Koke y La Bestia, pero si se puede que se lo lleve Tony o Thunder”, dijo Jair Cervantes de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Por el lado de las mujeres el futbolista prevé que sean Zudikey Rodríguez y Nataly Gutiérrez las finalistas del programa, pues las ve “muy fuertes”, pese a que Paulina Martínez demostró su destreza eliminó a Macky González este 19 de enero.

Jair Cervantes considera que el que haya poco elementos rojos (cinco), con respecto a los azules (seis), puede ser una ventaja para los Guardianes, ya que así pueden mejorar su tiro en los circuitos y ayudar su equipo a imponerse ante los Conquistadores en la etapa final de Exatlón México.

“Dentro de lo malo lo bueno, ser pocos en el equipo te hacía pasar más veces y mejorar; sí es más cansado, pero encuentras mejor el tiro. Ahorita tienen que salir bien enfocados, yo creo que si lo pueden hacer, no es fácil, pero nada es imposible”, comenta el futbolista.

Así vivió Jair Cervantes su eliminación de Exatlón México

Jair Cervantes de Exatlón México se enfrentó en el duelo de eliminación contra Heber Gallegos, el deportista señala que pensó que se disputaría su lugar contra Tony González, pero finalmente compitió con una de las leyendas del programa.

“Yo pensaba que iba a ir contra Tony, y cuando vi que contra una leyenda no tienes mucho margen… Me arrasó, me liquidó, no le pude hacer ningún punto, realmente no pude encontrar el tiro, él lo encontró rápido me ganó”, explica Jair Cervantes.

Jair Cervantes se enfrentó a Heber Gallegos en la eliminación de Exatlón México Foto: Especial

El futbolista dice que si tuviera la oportunidad de haber cambiado algo, apostaría por entrenar más después de las competencias y cambiar la mentalidad, pues aseguró que se mostró dudoso en su eliminación.

“La mentalidad es muy importante, ese cambio de chip, salí con una mejor mentalidad. (En la eliminación) estaba pensando muchas cosas como ‘ya me voy’ y de repente decía ‘me quiero quedar’ y luego decía ‘voy contra una leyenda’”, indica el atleta.

Finalmente, Jair Cervantes explica que tras salir de Exatlón México le gustaría regresar al futbol mexicano, aunque también involucrado en otros proyectos que revelará muy pronto.