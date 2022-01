La eliminación de Yusef Farah fue una de las más sorpresivas de Exatlón México, ya que los fans del programa visualizaban a “El León Libanés” en la final del programa.

Y aunque el propio deportista se veía en la última semana de competencia, aseguró que se va contento con su papel en el programa, pues aceptó que su tiempo en Exatlón había terminado.

“Ese día de eliminación yo salí con todo, sí, tenía lesiones, pero yo no perdí por eso, hay que saber aceptar. Yo tengo un muy buen tiro de poder y simplemente no conecté. Le pegué tres veces a un cubo, estaba al borde de caerse, le volví a pegar, giró, pero no se cayó.

"Ahí acepté: si mi tiempo aquí ya terminó, hay que aprender a ser agradecido, fue una aventura increíble, fue algo mágico para mí todo el proceso”, dijo Yusef Farah de Exatlón México en entrevista con La Razón.

El día de la eliminación Antonio Rosique le comentó a “El León Libanés” que algo lo estaba esperando en México, luego de que aquél cubo nunca cayera, pese a todas las veces que lo golpeó y Yusef reveló que sí había un motivo que reclamaba su presencia en el país.

“En cuanto yo aterrizo me dio cuenta de la pérdida de un ser querido, un familiar sumamente cercano que había perdido la vida el día que yo estaba compitiendo, para mí estar aquí con mi familia significa mucho”, expresó el deportista.

¿Por qué Yusef Farah no usó la medalla transferible de sus compañeros de Exatlón México?

Yusef Farah era uno de los elementos más destacados de los Conquistadores de Exatlón México, sin embargo, cuando a sus compañeros, Macky y Koke Guerrero, se les preguntó si le otorgaban la medalla transferible ellos dijeron que no.

El judoca comentó que fue una decisión que se tomó en equipo, pues no era momento de usar la medalla,

“Koke y Macky no quisieron dármela porque no era momento y lo hablamos, no era momento para dar una medalla transferible, porque esa medalla puede salvarle la vida a alguien que esté muy cerca de la final y no era momento. Ni estoy triste, ni estoy enojado”, explicó Yusef Farah.

Yo debí haber ganado la eliminación con mis méritos no con una medalla y si la hubieran usado conmigo hubieran estado salvando a un amigo, pero dejando morir a otro porque todos estamos en el mismo equipo Yusef Farah de Exatlón México

¿Quiénes se perfilan para la final de Exatlón México?

Yusef Farah analizó a sus compañeros de Exatlón México y reveló quiénes podrían llegar a la final del programa.

Explicó que del lado de los Conquistadores Koke Guerrero y David Juárez “La Bestia” son los más fuertes, mientras que del lado de los Guardianes, Yusef consideró que Tony González será finalista tras eliminar a Heber Gallegos.

Por parte de las mujeres, Yusef ve una reñida competencia entre Macky, Marysol y Duggan, pues “son mujeres adaptadas, competitivas y certeras”. Del lado de los rojos, el judoca afirmó que solo Nataly Gutiérrez pasará a la final, pues está protegida con cinco medallas.

Yusef Farah después de Exatlón México

Tras su salida de Exatlón México, Yusef Farah tiene planes de lanzar un podcast, cuyo nombre no ha revelado todavía, pero adelantó que podría estrenarse en aproximadamente 15 días.

El podcast va a ser gente que le gusta vivir su vida de forma súper; voy a tener invitados de todo tipo, pero gente que sea auténtica y que viva su vida al máximo Yusef Farah de Exatlón México

El atleta resumió sus planes en que vienen deportes extremos, conferencias y creación de contenido.

Finalmente, para “El León Libanés” su estancia en el Exatlón fue para él un logro, luego de que, contra todo pronóstico se recuperara de COVID, por lo que el atleta hizo un llamado a las personas a no tomárselo a la ligera y pide que se cuiden mucho, pues él estuvo a punto de morir a causa del virus.