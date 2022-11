Fallece Jason David Frank, Tommy de los Power Rangers originales ¿Quién era y de qué murió?

Jason David Frank, conocido por ser el ranger verde y líder de los Power Rangers, murió a los 49 años de edad.

A través de redes sociales su entrenador y el Power Ranger negro dieron a conocer la noticia del fallecimiento del actor y artista marcial.

“No me lo puedo creer... DEP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial”, dijo Walter Jones, el ranger negro.

QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank. Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y me tomó mucho tiempo. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este momento difícil”, señaló el entrenador de artes marciales del actor.

Hasta el momento no se sabe cuáles son las causas de muerte del actor de Power Rangers, sin embargo, algunos medios de Estados Unidos señalan que el actor se habría quitado la vida.

¿Quién era Jason David Frank de los Power Rangers?

Jason David Frank comenzó en la actuación desde joven, interpretando al malvado Ranger verde en la famosa serie de acción Power Rangers. Originalmente, su papel era para solo 14 episodios, para luego tomar el papel del líder Adam Steele en la serie VR Troopers. Sin embargo, debido a la gran popularidad del personaje, regresó como el Ranger Blanco y se volvió incluso líder del equipo.

La popularidad de Frank hizo que fuera un miembro recurrente en la serie, volviéndose el primer Power Ranger Turbo, ahora bajo el color rojo. Pese a que se retiró en 1997, volvió como el Red Zeo Ranger en 2002 para el aniversario de los 10 años de Power Rangers Wild Force (Fuerza Salvaje), reencontrándose con Austin St. John.