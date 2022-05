Soy famoso ¡sácame de aquí!: Alfredo Adame afirma que Magaly Chávez "es una corriente"

Tal parece ser que a Alfredo Adame ya se le olvidó lo tanto que adoraba a Magaly Chávez, pues ya le tira “hate” sin pensarlo en “Soy famoso ¡sácame de aquí!”, programa en el que incluso señaló que era una “corriente”.

Cabe recordar que fue hace unas semanas cuando Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su romance, el cual apuntaba a convertirse en una relación tóxica.

Durante “Soy famoso ¡sácame de aquí!”, Magaly apoyó a Guty Carrera, eligiéndolo para resguardarlo de la eliminación, cosa que no le pareció nada a Adame, pues comenzó a atacarla.

"Lo que me sorprendió fue que Magaly igual se pusiera desde el principio en contra mía. Me siento usado y traicionado. Ella es grosera, de poca educación; vamos… es corriente", afirmó.

Alfredo Adame no dejó de llamar traidora a Magaly Chávez, señalando que simplemente lo utilizó para entrar al programa.

"Magaly, que es traidora escoge, a Guty. Si no le quieres entrar a un noviazgo, pues mejor di que no antes. Esta tipa me usó para llegar a este reality, pero aquí está Adame Man para combatir todo eso", remarcó.