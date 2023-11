Soy tu fan ahora conquista a nuevas generaciones

La serie Soy tu fan, que se convirtió en un fenómeno de la TV mexicana hace más de 10 años, conquista a nuevas generaciones que siguen la historia de Charly, Nico, Fernanda, Iñaki y Rocío, debido a que se convirtió en una especie de lección de vida para sus hermanos o primos que crecieron con la producción.

“Es impresionante que las y los fans no han dejado de insistir y hacerse presentes, sino de crecer, me sorprende muchísimo ver a chavitos y chavitas que son fans, yo les pregunto ‘mija, ¿por qué?’, la respuesta casi siempre es la misma, me dicen ‘mi hermana mayor cuando se juntaba con mis primas la veían’, es una cosa de vínculo, de ritual que ha generado. Es un fenómeno muy especial, que tantos años después lo siga siendo no hay que echarlo en saco roto”, comentó la actriz Johanna Murillo (Fernanda) recientemente en una charla con algunos medios de comunicación.

La actriz destacó que la serie ha logrado evolucionar con sus personajes y adaptarse a los nuevos tiempos, tan es así que mañana llega a la pantalla de Star+, de Disney, lo cual contrasta con el proyecto que comenzó en Canal Once de una manera muy austera, en la que tuvieron que grabar los capítulos en tres bloques, porque no tenían tantos recursos.

“No es gente que no evolucionó, que no creció, era difícil mantener esa frescura y chispa que caracterizaba a Soy tu fan hace 10 años; era adaptarse a esta oferta de televisión que hay ahora, ríos, mares de contenido”, comentó.

En esta nueva entrega, los protagonistas pasan por nuevas crisis, Charly y Nico se cuestionan si quieren ser padres; y Rocío vive una especie bache en su relación y se plantea preguntas sobre su actual vida; por ejemplo. Muestran distintas experiencias por las que pasan quienes están en sus 40 años.

“Tiene qué ver con cuáles son las pláticas que tienes en las reuniones de amigos, cuáles son los temas que estás tratando, de eso vamos a hablar. Soy tu fan siempre estaba en la temática de lo que estaban viviendo estos treintañeros, ahora es qué están viviendo las y los cuarentones, de qué hablan, qué les preocupa”, resaltó.

Sobre su personaje, se dijo contenta por el cambio que ha experimentado, al inicio de la historia Fer era la que soñaba con casarse y vivir para siempre con Iñaki.

“Conforme vas creciendo y madurando te vas dando cuenta que para siempre es muchísimo, que los conceptos e ideales que tenías se tienen que modificar, enriquecerse, cambiar, tienes que cuestionarte tus propias creencias y a veces romperlas, dijo.

Compartió que la nueva temporada le permitió hacer una revisión personal de su vida. “Es emocionante realizar un ejercicio personal de mirarte 10 años, es interesante, porque te revisas a ti mismo, la gente cambia, la vida pasa, las marcas se notan, tanto emocionalmente como físicas, hay que darle valor a eso, peso a que la experiencia cuenta”, agregó.

Por su parte, Martín Altomaro (Nico) expresó que le parece positivo que a partir de su personaje se planteen temas como la paternidad o las nuevas masculinidades.

“Nicolás está encontrando una manera de vivir, de relacionarse, reestructurarse, deconstruirse, lo va descubriendo. Se ponen dos posturas totalmente distintas, la de Iñaki y la de Nicolás, me parece que Nico lo está descubriendo de la mejor manera”, dijo.¡