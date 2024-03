Esta es la fecha del cierre de Star Plus en México ¿Qué pasará con mi suscripción?

La plataforma de streaming Star Plus ya anunció la fecha en que cierra sus operaciones en México y Latinoamérica, por lo que los usuarios están preocupados por su suscripción.

Desde hace unas semanas Disney Plus anunció que su servicio adicional Star Plus saldría del mercado y que solamente seguiría funcionando la plataforma de Disney.

¿Cuándo cierra Star Plus en México y Latinoamérica?

En sus redes sociales oficiales se anunció que Star Plus cerrará sus operaciones el día 30 de junio de 2024, a partir de ese día ya no se podrá acceder a la aplicación y los cibernautas tendrán que eliminarla de sus dispositivos en la que la tenían.

🚨Parece ser que el fin de #StarPlus LA será el 30 de junio 2024, y desde julio todo el contenido de las diferentes marcas de Disney estará por fin en #DisneyPlus LA.

⚠️Aún falta conocer más detalles sobre el cambio. pic.twitter.com/6DXiyODZNF — Disney Diario LA (@DisneyDiarioLA) March 1, 2024

Lo que va a pasar es que Disney Plus va a absorber todo el contenido de Star Plus, por lo que no se va a perder ninguna serie, película o servicio de transmisión deportiva, solo que ahora, todo lo que estaba en Star Plus, ahora va a estar en Disney Plus, en un solo lugar.

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”, dijo Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company en Latinoamérica en un comunicado.

¿Qué pasará con la suscripción de Star Plus?

Diego Lerner informó que tras el cierre de Star Plus, Disney tendrá una modificación en su suscripción ya que ahora va a ofrecer el servicio de dos plataformas en una sola.

“Es natural que tengamos un nuevo precio, pero no hay dicho si el resultado será la suma de lo que ya conocemos o si, incluso, pueda haber un aumento”, dijo el ejecutivo.

Sin embargo, no se dio a conocer qué pasará con la de Star Plus, lo más probable es que se elimine la suscripción y pase automáticamente a ser Disney Plus, claro que aplicaría la nueva tarifa, pero como no se ha revelado oficialmente, se espera que en las próximas semanas se anuncie exactamente cómo será la nueva suscripción.