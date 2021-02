Detienen al youtuber Rix por tentativa de violación a Nath Campos

El influencer Rix (Ricardo González) fue detenido este jueves por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable comisión en el delito de tentativa de violación equiparado agravado.

La detención se realizó en la alcaldía Coyoacán y ocurre a poco más de un mes de que la influencer Nath Campos subiera un video a su canal de YouTube en el que dio a conocer la forma en que Rix abusó de ella.

La ficha de detención de Rix Especial

En el audiovisual de casi una hora, Nath Campos relata que los hechos sucedieron tras una fiesta:

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y Rix se ofreció a subirme, porque yo no podía caminar bien. Mis otros amigos se fueron. De las otras cosas que recuerdo es entrar a mi departamento, quitarme mi Jumper para meterme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos ni las piernas, no sé si estaba en shock, no sé qué estaba pasando”, contó.

A finales de enero, Rix aseguró que las acusaciones de Nath buscaban generar un “caso mediático y político”.

Nath Campos Instagram

“Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos no parece tener intención de justicia (ya que incluso obstaculiza el mismo proceso), sino de fabricar un caso mediático”, escribió en su Instagram entonces.