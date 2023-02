Flor Amargo llora al revelar cómo se dio cuenta que era no binaria: "No sabía vivir"

Flor Amargo recordó cómo fue su infancia y su adolescencia al no aceptarse ella misma, pero mencionó cómo fue su proceso para darse cuenta de que no cabía en los estándares que imponía la sociedad.

"Me identifico como ella y no binarie, es decir, es género fluido. Para mí esto es nuevo sé que es un poco difícil de entender porque cuando nací era mujer u hombre y ya", dijo Flor Amargo en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino.

La cantante indicó que nunca encajó y que parte de su sufrimiento fue porque no podía entender el amor de su mamá, quien le decía que tenía que seguir lo impuesto por la sociedad.

"Nunca encajé, y el problema era que todo mundo... uno de mis más grandes dolores ha sido mi madre, entender su amor, entender que las madres y los padres nunca quieren que tengan adicciones, sean rechazados, sin embargo entender el amor de tu madre... poner límites sanos... el amor de mi madre era, 'que encaje mi hija', sin importar que yo no era nada más un cuerpo, y ese es el problema... hoy nos hemos podido entender con el lenguaje de amor verdadero", comentó Flor Amargo.

Señaló que al no aceptarse cayó en adicciones. "Yo no sabía vivir, caí en problemas de adicción. ¿Cómo voy a encajar en este mundo? Lo primero que yo descubrí fue el feminismo, yo las veía y decía ‘qué horror las feministas, sigamos bailando’, pero cuando dije ‘¿Cómo es posible que no vayas a la marcha del 8 de marzo? Acuérdate que no puedes salir, que desde los 6 años sufriste abuso’”, comentó.

Flor Amargo señaló que tuvo parejas hombres y mujeres cuando era mucho más joven, pero que no se aceptaba y que incluso fue homofóbica, porque no podía salir del closet por lo que fuera a decir la gente de ella, ya que había logrado ya llenar su primer Auditorio Nacional.

“Me estaba costando mi libertad, me estaba costando callarme, yo decía ‘Estoy siendo falsa’, y llegó un momento en el que dije ‘Voy a salir’”, concluyó Flor Amargo.

