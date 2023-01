René Franco cuestiona a Flor Amargo sobre por qué no se llama "Fler" y ella responde: "deja de sembrar ignorancia"

La cantante Flor Amargo y el periodista René Franco tuvieron una breve pelea en redes sociales, luego de que el conductor de televisión la cuestionara sobre por qué no se cambia el nombre a “Fler”, ya que ella se ha autonombrado como una fiel defensora del lenguaje inclusivo.

“Oye @FlorAmargo, pregunta SERIA: ¿por qué no te has cambiado el nombre a Fler Amargue? En tu manera radical, amargo es parte de la cultura que pretendes combatir. Muchas gracias, saludos”, escribió René Franco al citar el video en el que la cantante aseguró que el sol, el cielo y la luna son “no binarios” y “trans”.

Flor Amargo le responde a René Franco

A lo que Flor Amargo no dudó en responderle con un video en el que explicó que su nombre está compuesto por el femenino de la flor y el masculino del amargo.

“La personas trans y no binarias no tenemos que darle explicación a nadie de nuestros pronombres, nuestros nombres o nuestras identidades. Flor Amargo, la flor es lo femenino y lo Amargo es lo masculino y ahí engloba lo no binario”, explicó la cantante.

Asimismo, le pidió a René Franco que no “reparta ignorancia”. ”Deja de sembrar odio e ignorancia porque a ti te escuchan doscientas cuarenta y tantas mil personas y para tu información México es el segundo país a nivel mundial de asesinatos por transfobia. Ten cuidado que en lugar de repartir ignorancia desde tu lugar de hombre privilegiado, blanco, en donde te respaldan más hombres, deja de regar ignorancia”.

Por su parte, René Franco le contestó y negó que él fuera un “hombre blanco privilegiado”. “Hola. Estoy de acuerdo. Los femeninos y masculinos inclusivos en “la flor” hablan de la riqueza del lenguaje. Lo demás, "sembrar odio" y ser un hombre “blanco y privilegiado” no tiene nada que ver conmigo. Gracias por tu respuesta y por la información. Buena tarde”, contestó el conductor.

