Gala Montes encara a Gomita por hacer trampa y perjudicarla en la prueba de líder | VIDEO

Gala Montes no se detuvo en la noche del martes para enfrentar a Gomita después de que se enterara de que la ex payasita saboteó el juego del líder para evitar que su equipo tuviera la oportunidad de ganar el liderazgo esta semana.

Fue en la gala del martes que les revelaron a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2 que tanto Gomita como Ricardo Pérez, habían confesado que jugaron sin ganas para evitar que sus compañeros, quienes pertenecían al cuarto Mar y eran Gala Montes y Arath de la Torre respectivamente, tuvieran la oportunidad de ganar el liderazgo.

Esto después de que por sorteo se eligieran las parejas, las cuales estaban casi por completo conformadas por alguien de Tierra y alguien de Mar. El momento fue revelado con los videos en los que tanto Peralta como Araceli Ordaz (nombre real de la comediante), confiesan que "no le echaron ganas" al juego para asegurarse de que sus compañeros no pudieran ganar nada.

Así expusieron a Gomita y a Ricardo Peralta por hacer trampa

Si bien los conductores de la gala reprobaron el comportamiento y señalaron que no es aceptable que no se esfuercen en los retos por una cuestión de ética, no hubo más reprimenda para los creadores de contenido, quienes se defendieron como pudieron de los señalamientos y trataron de negar todo hasta el final.

Incluso después de la transmisión de las imágenes, Gomita se defendió al asegurar que la prueba era azar y Mariana Echeverría le hizo segunda, dejando en claro que no les parece que hayan roto las reglas y que jugaron bien.

Gala encara a Gomita por hacer trampa en la prueba de líder

Gala Montes le pidió a Gomita que fuera sincera y le dijera si en verdad "le echó ganas" o se dejó ganar, ante lo que Gomita aseguró que sí se había esforzado. Ante ello, la actriz le cuestionó sobre porqué dijo lo contrario el pasado lunes al final de la prueba.

Mientras seguían discutiendo, la influencer aseguró que era lógico lo que había decidido hacer: "Si yo salgo nominada y uno me puede salvar...", expresó. Por su parte, tanto Montes como Mario Bezares, dejaron en claro que sin importar qué, no era algo justo.

La actriz, quien es conocida por su carácter fuerte, dejó en claro que estaba segura de que todo fue por una estrategia tramposa de parte de cuarto Tierra, donde fueron deshonestos. Gomita no se arrepintió de la situación y dejó en claro que a ella le parecía mejor hacer lo posible para que su equipo llegara al puesto de líder, ante lo que Gala Montes, ya fastidiada, simplemente le dijo "interesante punto de vista".