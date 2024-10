Gala Montes revela que Kalimba la hizo llorar: 'una humillación fuerte' | VIDEO

Gala Montes no la ha pasado muy bien con varias celebridades, pues, además de su amarga experiencia en “La casa de los famosos” con Adrián Marcelo, pues la actriz reveló que Kalimba la humilló de manera tan monumental frente a su familia que hasta se puso a llorar del coraje.

En una entrevista, Gala Montes habló de aquella trágica vez que Kalimba la humilló en un concierto frente a sus seres queridos y todo el público presente.

Cabe recordar que Kalimba, quien recientemente fue demandado por presuntamente ser un deudor alimentario, y Gala Montes sacaron una canción juntos en 2022 llamada “Cínico”, la cual es una de esas mezclas extrañas de música regional, en este caso la cumbia, con el urbano, la cual pasó sin pena ni gloria entre los fans.

Gala Montes señaló en la entrevista que en un concierto de Kalimba ella fue junto a su familia y que no sabía que el cantante iba a interpretar la canción de ambos. No obstante, se quedó con la idea de que Kalimba la iba a sorprender y que la iba a llamar al escenario.

Eventualmente, Kalimba sí interpretó “Cínico”, pero en vez de pedirle a Gala Montes que subiera al escenario, le pidió a la mismísima María León hacer el dueto con él e interpretar las partes que le tocaban a la ex participante de “La casa de los famosos México 2”.

"Cuando uno tiene ilusiones en su carrera vas con toda la disposición y la ilusión del mundo, y cuando alguien juega con eso pega mucho a la autoestima y hiere mucho. Cantan un par de canciones y de pronto sale nuestra canción. Empezó a cantar la canción y subió a María León a cantar mi parte enfrente de mí y de mi familia”, lamentó Gala.

Gala Montes aseguró que esto fue una humillación tan brutal frente a su familia que estalló en llanto por la tristeza y coraje que Kalimba le desató.

“Me quedé fría porque en ningún momento lo traté mal. Eso me rompió porque iba con toda mi familia y mi sobrina que tenía 7 años me dijo: Tía, me diste pena. Me salí del concierto con lágrimas en los ojos", lamentó Montes.