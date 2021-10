Galilea Montijo padecerá una enfermedad toda la vida ¿cómo está de salud?

Es bien sabido que Galilea Montijo se ausentó de “Hoy” por recomendación médica, pues su doctor le pidió cuidar su salud, ya que las secuelas del COVID que tuvo seguían presentes. No obstante, la conductora reveló que tras ello deberá luchar con una enfermedad por el resto de sus días.

“Justo hace poco lo estábamos comentando, las secuelas de COVID, pues uno ya no tiene 15 años ¿verdad? Y entonces por las secuelas de COVID…el doctor me dice: ‘necesito que te vayas unos días de descanso, que respires. Descansa, por favor, no todo en la vida es trabajo’”, dijo entonces Galilea Montijo.

No obstante, la tapatía rompió el silencio y dijo que su estado de salud se verá mermado por un padecimiento que sufrirá de por vida.

¿Qué enfermedad tiene Galilea Montijo?

Galilea Montijo fue interceptada por los medios de comunicación, mismos a los que les habló respecto a su estado de salud:

“Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal me quedé hipertensa, lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo presión”, narró la famosa.

Asimismo, Galilea compartió que la hipertensión es una enfermedad que sufre su familia, pues su mamá también la padece:

“Sí, la hipertensión una vez detectada hipertensa, ya es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho la familia, tanto de hipertensión como del corazón, entonces una tía mía murió a los 21 años con 8 paros cardiacos, entonces sabemos de esos problemas en la familia”, dijo Montijo.

