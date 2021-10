Galilea Montijo regresa a "Hoy" tras ausentarse por las secuelas del COVID

Galilea Montijo preocupó a México, pues la querida conductora se ausentó varios días del programa “Hoy”; no obstante, regresó este jueves al matutino y reveló que no había asistido a la emisión por recomendación médica, pues aún tiene secuelas del COVID

Y es que los fans habían especulado que Galilea Montijo había sido reemplazada por Tania Rincón, quien este lunes se unió a “Hoy”; sumado a esto, su amiga Andrea Legarreta había asegurado que la Gali estaba de vacaciones.

En su regreso al programa “Hoy” Galilea explicó que se ausentó por recomendación médica, ya que el doctor la mandó a descansar, pues la modelo sigue enfrentando las secuelas del COVID.

“Justo hace poco lo estábamos comentando, las secuelas de COVID, pues uno ya no tiene 15 años ¿verdad? Y entonces por las secuelas de COVID…el doctor me dice: ‘necesito que te vayas unos días de descanso, que respires. Descansa, por favor, no todo en la vida es trabajo’”, dijo Galilea Montijo.

No obstante, la Gali no perdió el tiempo, pues aprovechó para ir a visitar unos días a su mamá, en compañía de su hijo.

“Entonces, agarré mi chiquillo y que me voy con mi madre. Porque si me hacía mucha falta mi mamá. Entonces nos disfrutamos. Y nada, de verdad, muchas gracias por estar al pendiente, por sus mensajes”, externó.

Finalmente, Galilea Montijo afirmó que ya está mejor de salud, pero que sí sintió preocupación por su presión: "Gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí. Los extrañé. No toda la vida se estrés. La presión era la que más me preocupaba”.

