¿Ganará otro Emmy? Zendaya sorprende con majestuosa actuación en Euphoria (VIDEO)

Este domingo se estrenó el capítulo cinco de la segunda temporada de Euphoria y los fans de la serie piden que Zendaya gane un Emmy este año por su actuación.

El capítulo titulado “Stand still like the Hummimgbird” arranca con una escena fuerte con la que los fans celebran el talento de Zendaya.

Así es la aclamada escena de Zendaya en Euphoria

El capítulo inicia con Zendaya, en su papel de Rue, discutiendo con su mamá porque encontró la bolsa llena de drogas que Rue pidió a una traficante para supuestamente venderlas con sus amigas y autofinanciarse sus dosis.

Rue está en una grave crisis y discute fuertemente con su madre, la insulta, e incluso la culpa de sus adicciones. El personaje de Zendaya asusta a los personajes de su mamá y de su hermana, quiénes han tenido que lidiar con su adicción.

Escalofríos me da Rue , su madre y su hermana , Dios otro Emmy para Zendaya #Euphoria

pic.twitter.com/9RiVKIzZpt — Jess (@LivAtreides) February 7, 2022

Sin embargo, el momento del episodio de Euphoria que más llevó las palmas de los usuarios de Internet es cuando Rue le reclama a Jules haberla delatado con su mamá sobre que seguía drogándose.

Tremenda actuación de Zendaya en esta escena, sin duda se merece ganar otro Emmy #EuphoriaHBOMax #Euphoria pic.twitter.com/mJ623nrEN8 — shelby🕸 (@ohmxrvel) February 7, 2022

Rue (Zendaya) se lanza contra Jules y Elliot, primero agrede a Elliot y después se va contra Jules. La señala de ser una mala amiga y de no amarla, pues la acusa de haberla abandonado cuando ella más la necesitaba. Le asegura que es lo peor que le ha pasado en la vida.

Tras ese momento de tensión Elliot se va y minutos después Jules hace lo mismo. Por su parte la mamá de Rue le dice que la va a llevar al hospital, pero finalmente la señora le dice que en realidad la traslada a rehabilitación, pero Rue se baja del auto y corre sin rumbo entre los autos.

Memes de Zendaya en Euphoria

Los fans de Euphoria quedaron maravillados con la actuación de Zendaya que aseguran que la joven actriz debería llevarse un Emmy por su interpretación.

Zendaya ya está lista para otro Emmy luego de este capítulo 🥵🥵 pic.twitter.com/PYoSqhbDxC — Daniel. (@turo92) February 7, 2022

Denle todos los premios a Zendaya yaaaaaaa #Euphoria pic.twitter.com/2E9Nss2lcn — Joha Roy 🧣 (@Tjoha107) February 7, 2022

