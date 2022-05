Geraldine Bazán denuncia que conductor de Uber le robó: "Estoy desesperada"

Geraldine Bazán se sumó a la lista de reportes contra Uber y es que la actriz denunció que uno de los conductores de la plataforma le robó sus cosas.

A través de sus historias de Instagram, Geraldine Bazán contó que el chofer recibió un paquete para enviarlo, sin embargo, minutos después de que tuvo las cosas en su poder, el conductor canceló el viaje y desapareció.

“Amigos de Uber necesito su ayuda urgente. Se le entregó al conductor un paquete para envío, lo recibió, arrancó e inmediatamente después canceló el viaje con mis artículos en su poder, ya intenté hacer contacto por medio de la aplicación sin ningún éxito. Por favor necesito mis cosas son de vital importancia para mi trabajo”, escribió la actriz en redes sociales.

Geraldine Bazán denuncia a chofer de Uber Foto: Especial

En otra historia, Geraldine Bazán publicó los datos del conductor y le rogó al chofer que le devolviera las cosas que se llevó. “Por fa, necesito recuperar mis cosas, si alguien lo conoce dígale que se ponga en contacto conmigo, estoy desesperada”, dijo la actriz.

Geraldine Bazán ruega que le devuelvan sus cosas Foto: Especial

Paulina Goto también reporto incidente con chofer de Uber

Esta no es la primera vez que los conductores de Uber son reportados por incidentes, la actriz Paulina Goto denunció que tuvo que aventarse del carro en movimiento debido a que sentía que estaba en peligro por la actitud del chofer.

Paulina Goto contó que le pidió al chofer que detuviera el carro, pero él se negó diciéndole que "no le iba a pasar nada", fue por ello que decidió aventarse de la unidad.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, relató.