Paulina Goto denuncia intento de secuestro en Uber: "Tuve que saltar en movimiento"

Paulina Goto denunció que un conductor de Uber intentó secuestrarla y que para escapar tuvo que lanzarse del auto en movimiento.

La actriz contó a través de sus redes que se dio cuenta de que todo iba mal porque se percató de la conducta extraña del conductor.

"@Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien", escribió Paulina Goto junto capturas.

Paulina Goto contó que le pidió al chofer que detuviera el carro, pero él se negó diciéndole que "no le iba a pasar nada", fue por ello que decidió aventarse de la unidad.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, relató.

Uber le respondió a Paulina Goto y le pidió continuar con su denunciar a través de mensajes privados:

"Nuestra prioridad es tu seguridad y el que te encuentres bien. Para iniciar una investigación, síguenos por @Uber_Support y escríbenos por DM para solicitarte más información por esa vía y así poder tomar las acciones correspondientes. Esperamos tu respuesta", señaló la aplicación.