Lis Vega cuenta cómo vivió su secuestro en la CDMX: "Me tiraron sobre Tlalpan"

Lis Vega impactó a la prensa y a sus seguidores, pues revivió con pesar cómo fue el horripilante secuestro exprés del que fue víctima hace algunos años en la CDMX.

Al ser interceptada por los medios, Lis Vega fue cuestionada respecto a si ha vivido un hecho peligroso, a lo que contó de su experiencia al ser secuestrada.

“A mí me secuestraron en el 2006… Un robo exprés con secuestro, me bajaron de mi Hummer y me tiraron en Tlalpan”, narró.

Asimismo, la cubana detalló que la tuvieron retenida por 10 horas y que en todo momento la amenazaron con dispararle en la cabeza.

“Casi 10 horas, fue horrible, con pistola en la cabeza, pero gracias a dios estoy viva y eso es lo que importa”, dijo.

Tras ello, Lis Vega ofreció consejos a las mujeres para que se cuiden de la inseguridad: “Tener cuidado, no confiarse, saber con quién sales, con quién te juntas. Cuando algo no te late, apartarte. Crean en su intuición; si su intuición es negativa, que no avancen a lo que sé que estén viviendo en sus vidas. Cuando el tercer ojo no vibra, olvídate que por ahí no es, la energía no miente”, sentenció.

“Que nos cuidemos, no solamente el cuerpo para vernos bien, sino también la salud espiritual, emocional y mental”, remarcó.