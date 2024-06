Geraldine Bazán y Gabriel Soto presumen su primera FOTO juntos tras su divorcio

Geraldine Bazán y Gabriel Soto son famosos por su divorcio y porque la actriz suele dar de qué hablar cuando se burla de la relación con su ex con Irina Baeva. No obstante, tal parece ser que los famosos podrían haberse reconciliado, pues compartieron la que es su primera sesión de fotos juntos desde que se divorciaron.

Cabe destacar que Geraldine Bazán y Gabriel Soto no había sido visto juntos públicamente desde 2019, año en el que se divorciaron y tras lo cual el actor comenzó su romance con la rusa, con la cual desde hace años no se le hace casarse.

Además, es bien sabido por todos que el divorcio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto fue porque presuntamente el actor le fui infiel a ella, de lo cual no hay pruebas.

No obstante, todo el rencor que se puedan tener Geraldine Bazán y Gabriel Soto no debe de afectar a sus hijas y ellos los saben, pues los ex esposos se dejaron ver juntos en un evento de suma importancia para las familias católicas panistas como la que alguna vez tuvieron: la primera comunión de su hija Alexa Miranda.

Fue este sábado 8 de junio, cuando Geraldine Bazán y Gabriel Soto sorprendieron a sus seguidores al reunirse para celebrar la Primera Comunión de su hija menor. Fue Geraldine la que subió las imágenes a sus redes.

no te pierdas: VIDEO | Geraldine Bazán rompe en llanto tras enfrentarse con Aleska Génesis en La Casa de los Famosos 2024

En las fotos se puede ver a la familia completa: Geraldine, Gabriel y sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, luciendo felices por la ideología católica que se está inculcando en ese hogar…mientras ambos famosos procuran verse feliz para mantener las apariencias… como en las familias de derecha "funcionales".

“Miranda recibió su primera comunión No podríamos amarla más!!”, escribió Bazán junto a la serie de fotos.

La reacción de los fans fue inmediata y para sorpresa de la pareja se trataron de comentarios positivos, de los cuales te compartimos algunos a continuación:

"Que gran mujer y ser humano eres Geraldine!!", "Familia hermosa", “la familia tradicional panista que todos quieren”, "Porque los hombres a veces no valoran la familia? O las mujeres también ????. Pero que bueno pudieron estar juntos por su hija", "Hermosura, te amo mi princesa" y "Me gusta cuando se pueden superar conflictos de pareja en favor de la familia, muy lindo ejemplo", les dijeron.