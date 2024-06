Edgar Vivar afirma que dejó de interpretar al Señor Barriga porque su talento 'daba para más'

No cabe duda de que "El Chavo del 8" y el resto de las propiedades intelectuales de Chespirito son más irrelevantes que nunca, pues a los consumidores actuales dejó de interesarles desde hace años ese programa que hace 50 años, pues su comedia es vista como sosa y mediocre. Y justamente Edgar Vivar, el actor que dio vida al Señor Barriga y a Ñoño, reveló que dejó de hacer esos personajes porque sabía que su talente daba para mucho más que hacer malos chistes de gordos.

En una reciente entrevista, Edgar Vivar habló respecto a por qué nunca retomó al personaje del Seño Barriga taras dejar “El chavo del 8”, tal y como lo sigue haciendo Carlos Villagrán, quien sólo es conocido por ser Kiko.

"Si tú no te quieres salir de tu zona de confort, seguir haciendo lo mismo (es tu elección), sabes que tienes el cariño del público y aceptación, entonces ¿para qué intentar hacer cosas diferentes?", comentó Edgar Vivar.

Cuando acabó “El Chavo del 8”, el famoso se fue a Argentina, lugar donde produjo teatro y participó en diversos proyectos, pues creía crecer artísticamente. Por ello, cuando se le preguntó si haría lo mismo que Carlos Villagrán, quien cobra cobrando por sus autógrafos de Kiko, respondió con humor: “Yo cobraría 10 mil dólares, a ver quién paga”.

Edgar Vivar actualmente participa en la serie "Vecinos", la cual estrenará una nueva temporada esta semana. Además se involucró en la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, titulada “Sin querer queriendo”, en la cual trabajó como asesor histórico e incluso realizó un cameo.

Sobre la polémica de la serie con Florinda Meza dijo: "Yo trato de ser conciliador y nunca separar, ella no me ha buscado, no he hablado con ella".

Respecto a sus proyectos activos, Edgar Vivar señaló que en los próximos días viajará a Perú y y a Brasil para grabar la segunda temporada de la serie “No corre”. Posteriormente, regresará a México para participar en una obra de teatro

"Tengo limitantes físicas en este momento, por problemas en mi columna, pero nada que no se pueda solucionar. Esta profesión es muy noble, te permite interpretar siempre a un personaje, pero el 50% es tu capacidad cognitiva, tu memoria, capacidad de concentración", remarcó Edgar Vivar.