¿Gomita está grave de COVID? Te contamos la verdad de su estado de salud 

Esta semana comenzó un rumor de que Gomita había sido hospitalizada de emergencia debido a complicaciones derivadas del COVID-19.

Esto luego de que la influencer compartiera en sus historias de Instagram que, en efecto, había sido ingresada a un hospital por repentinos malestares físicos, como mareo y nauseas.

"Mi corazoncito no está bien, ahorita traigo mareos, por eso veían mis ojos caídos porque realmente no me sentía bien", detalló entonces.

Por ello, Gomita salió a aclarar la información y aseguró que no está enferma de COVID:

“Aquí ando en este hospital, está maravilloso porque me dejan muy bonita. Qué bárbara… ¿A quién le da COVID-19 y se pone a arreglarse perrísima?”, destacó.

El verdadero mal de gomita

No obstante, la influencer si fue internada por problemas de salud: padece de Vertigo.

"No tengo equilibrio en la mirada, no puedo estar haciendo muchas actividades, realmente lo que tengo es vértigo y no puedo estar viéndolos así… Es una cosa muy extraña, mis oídos no se conectan con mi cerebro, no manda esa señal, todo fue por estrés, porque estoy buscando mucho trabajo. Me dio vértigo, es una cosa que no se puede controlar en el cuerpo”, especificó

Gomita Instagram

Posteriormente, ya más recuperada, la modelo compartió un video en el que se ve como su mamá le aplica una inyección.

“Mi mamá me va a inyectar las nalgas, porque tengo vértigo; ahí está la nalga”, comenta entre risas.