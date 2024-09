¡Ni Gomita ni Lapizito! Shanik Berman revela quién robó el anillo de Cecilia Galliano | VIDEO

Una de las grandes polémicas en la carrera de Gomita fue referente al robo del anillo de Cecilia Galeano, ya que por muchos años se culpó a la ex payasita y a su familia de haber robado la sortija. Esto todavía persigue a la joven, quien salió de La Casa de los Famosos México 2 este domingo.

En su momento hubo un gran escándalo dudas sobre lo que había pasado con el anillo de Cecilia Galeano y los principales sospechosos del hurto fueron Gomita y Lapizito, ya que en uno de los videos podíamos ver como el payasito se agachaba para recoger algo del piso en el momento en que supuestamente se perdió la prenda.

Sin embargo, parece ser que Shanik Berman tiene la respuesta sobre qué pasó en realidad con el anillo de la famosa y quién fue el verdadero culpable del hurto que persigue todavía la carrera de la familia de Araceli Ortiz.

Shanik Berman revela quién robó el anillo de Cecilia Galliano

Tras la salida de Gomita de La Casa de los Famosos México 2, la famosa ha participado en diversas entrevistas se fue con Shanik Berman que la periodista relató algo que probaría de una vez por todas que la familia de Lapizito es inocente.

La famosa asegura que conversó con el productor de ese entonces en Sabadazo: "Yo lo entrevisté y le dije si te agarraste el diamante de Ceci Galliano", le contó la conductora a Gomita, "nos dijo que el de la intendencia (lo tomó) con la escoba y que él tiene la imagen", dijo la periodista.

"Ella no fue y Lapizito tampoco", sentenció la comunicadora, quien provocó el agradecimiento de la influencer, pues a la fecha sigue siendo acusada por supuestamente haber robado el anillo.

Shanik acaba de contar que se enteró de que Gomita no fue quien agarró el anillo de Cecilia Galliano 🧍🏻‍♂️ #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/EYVffDoJFA — nacho con O (@Michelsonfancl) September 3, 2024

"Me encanta Shanik, todo sabe", dicen algunos usuarios, aunque otros señalan que la periodista debería de mostrar las pruebas para que no quepa duda sobre la situación, aunque muchos otros no creen las palabras de la comunicadora, al asegurar que Gomita sí habría sido la culpable del robo del anillo de Cecilia Galliano.