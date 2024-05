Gomita revela la razón detrás de sus cirugias estéticas, 'siempre fue con la finalidad de no despertar'

Gomita tiene una de las historias de vida más fuertes en el mundo del entretenimiento en la actualidad. La artista se sentó en el podcast de Un Tal Fredo para hablar sobre el maltrato de su padre y el motivo por el cual entró al mundo de las cirugias estéticas.

Gomita relata a Fredo cómo comenzó a trabajar desde los 8 años, como payasita en compañía de sus hermanos y el modo en el que se convirtió en el sustento de su familia tras convertirse en un personaje importante en el mundo de la televisión.

La joven vivió una vida violenta junto a su padre, contra quien ya ha levantado una denuncia por abusar físicamente de ella y de su madre, lo cual ha generado una gran ola de comentarios en su contra. Sin embargo, ahora la joven revela una parte oscura de su vida, la cual sucedió poco tiempo desués de alejarse de su figura paterna.

Gomita habla del motivo detrás de sus cirugias estéticas

La joven asegura que tal era su estado mental en ese entonces que pensaba "no quiero despertar" por el dolor que sentía tras denunciar a su padre, mientras se realizaba un bypass gástrico en Venezuela: "cuando yo me metí en ese quirófano, le recé y le pedía Dios [...] que en esta ocasión tenga una negligencia médica y ya no despierte, hazme la buena, yo ya no puedo", pensaba.

"Me duele más el corazón que esta p*ta cirugia que traigo" aseguraba Gomita en aquel momento, tras despertar de la cirugia. Añadió, "cada que entraba yo en quirófano [...] siempre fue con la finalidad de no despertar".

Gomita habla de su relación tóxica con su ex pareja en Venezuela

Gomita asegura que conoció a su ex pareja en Venezuela, pues era hermano del doctor que le ayudaría a bajar de peso con un bypass. Fue en Caracas donde lo conocidó y asegura que pensó "en este momento vulnerable no, porque ya me conozco y me voy a agarrar de alguien o algo y sé que va a ser este güey", se lamentó.

Fue después de una de sus cirugías, tras lamentarse el seguir con vida, que comenzó su relación tóxica con él, con quien comenzó sin saber que ya tenía novia. A pesar de ello, mantuvieron una relación ya que el sujeto le aseguró a Gomita que habpia terminado su relación con su novia.