Gustavo Adolfo Infante exige que encarcelen a Alfredo Adame por presumir un asesinato

Hace unos días, Alfredo Adame presumió que mató a un sujeto cuando tenía 17 años, confesión que Gustavo Adolfo Infante exigió que sea tomada como verdad y que se encarcele al actor.

“El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello. El cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás. Mi cuate me dice ‘¡vámonos!’, nos subimos al coche, pasan los días y el martes me habla mi cuate para decirme ‘¿qué crees?, se murió el de la bronca’ y era el hijo de un abogado ahí medio mafioso y prominente”, contó Alfredo Adame a Maxine Woodside.

Así, como si nada, Alfredo Adame confiesa que mató a un hombre durante una pelea cuando tenía 17 años.



“Hablé con mi papá y me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán”.



Confesó durante el programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside. pic.twitter.com/ef9V46NFFU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 15, 2023

Obviamente nadie le creyó a Adame, pues ha quedado claro que sus habilidades en el combate son inexistentes, pero Gustavo Adolfo Infante considera que el “choro” de su enemigo es suficiente para que se le castigue con la ley.

La realidad alterna de Adame 😵‍💫pic.twitter.com/vpJqxDHrkH — El Clón Rayado Champion forever Bueno pal Whisky🥃 (@luisepulvedaort) February 4, 2023

“Esta tarde, 3pm las CONFESIONES de Alfredo Adame, donde él mismo asegura que ha ASESINADO a dos hombres, uno con sus puños y al otro le dio dos balazos. ¿No debería estar en la cárcel?” tuiteó.

Hasta el momento, las autoridades no han respondido a la solicitud de Infante y Alfredo Adame sólo dijo que era igualito a Kurt Cobain.