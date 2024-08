¿Gustavo Adolfo Infante tiene un romance con Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán?

El mundo de la farándula luego se inventa cada chisme completamente random pero muy divertido y ahora le tocó a Gustavo Adolfo Infante, uno de los chismosos profesionales más conocidos del país, pues se afirmó que tendría una relación amorosa con Mayela Laguna, ex esposa de Luis Enrique Guzmán y madre de su hijo menor.

Esta versión la dieron a conocer el programa “Chisme No Like” y el periodista de farándula Jorge Carbajal, ambos afirmaron que Gustavo Adolfo tendría una relación amorosa con Mayela Laguna, aunque sin decir su nombre expresamente, sí dieron las pistas para que la gente diera con su identidad.

Por su parte Mayela Laguna salió afectada de la prueba. Manifestó su descontento porque la pericial en genética molecular se realizará en dos días. Es decir, mañana deberá acudir de nueva cuenta y presentar al menor, para la toma de una nueva muestra de ADN. pic.twitter.com/aMnrYJhhHd — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 19, 2024

Jorge Carbajal dijo que supuestamente Mayela está contándole a la gente que tendría un “patrocinador” a quien le dice “Nandito”, quien es conocido como “el amante de las exclusivas”, en referencia a que Gustavo Adolfo Infante, pues él se ha autodenominado por años como “el periodista de las exclusivas”.

“Ella anda contando que tiene un patrocinador a quien le dice ‘Nandito’. Nandito es el nombre clave de este personaje (…) De hecho a Nandito al día de hoy se le llama Nandito el amante de las exclusivas”, dijo Jorge Carbajal.

Ante todos estos señalamientos, Gustavo Adolfo Infante rompió el silencio y reveló si es realmente o no amante de Mayela Laguna.

“Una persona de nombre Claudia dice que Mayela mantiene una relación con un comunicador y la gente empezó a decir en Chisme No Like o dejaron entrever que podría ser yo", inició en sus declaraciones.

“Después el programa de Jorge Carbajal da entender que yo soy el amante de Mayela. Tengo una noticia que darles, no soy el amante de Mayela, yo no sé si Mayela tenga o no un amante”, añadió.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante afirmó que no tiene un romance con Mayela Laguna, intentó poner fin a los rumores duna ve por todas. No obstante, Luis Enrique Guzmán, ex pareja de Mayela, opinó al respecto y dijo que el sí creería que son amantes: “No me parece nada extraño ya nada me sorprende… Las personas tóxicas se juntan”.