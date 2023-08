Por hablar mal de México, Yahritza y su Esencia pierden más de 300 mil seguidores | FOTOS

La polémica con Yahritza y su Esencia continúa y es que el grupo juvenil de corridos tumbados ya perdió presencia en las redes sociales.

Se reportó que la cuenta de TikTok de la vocalista de la banda Yahritza Martínez perdió más de 300 mil seguidores, tras las polémicas declaraciones en las que los integrantes de la banda señalaron que no les gusta México ni su comida.

De acuerdo con la información, el perfil de la cantante en TikTok contaba con 5.7 millones de seguidores, pero tras la polémica ahora cuenta con 5.4 millones.

Yahritza Martínez perdió 300 mil seguidores por polémica sobre lo que dijo de México Foto: Especial

Actualmente Yahritza y su Esencia tiene 5.4 millones de seguidores Foto: Especial

Los usuarios se alegraron de haber “castigado” a la líder de la banda con la reducción de sus seguidores en la plataforma de videos cortos.

“Vamos gente demostremos el poder México. Una lección qué con México no se mete”, “Con eso pues imagínate que se debía al público”, “Pues se están tardando en dejar esa cuenta en ceros”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

¿Qué dijeron los integrantes de Yahritza y su Esencia?

Los jóvenes músicos ofrecieron una entrevista en la que les preguntaron su opinión por México por ser su segunda visita al país. Yaritza, líder de la banda, aseguró que sí le gusta México, pero que no le agrada que es un lugar muy ruidoso.

“Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto y cuando me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo. Si me gusta, está bonito”, mencionó la cantante.

Por su parte, su hermano Mando Martínez no se guardó nada y aseguró que a él no le gusta México y menos la comida, señaló que la mejor es la de Washington, de donde viven, por él es originario de Michoacán.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando "Mando", integrante de la agrupación.

Mientras que el otro hermano e integrante de Yaritza y su Esencia dijo que tampoco le gusta la comida ni las bebidas de México. “No me gusta que ni tengan chile, La soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más allá”, señaló Jairo Martínez.

Tras la polémica, se destaparon más videos de los músicos, en uno de ellos aparecen haciéndole el feo a los tacos y al refresco en bolsita, un clásico de México. En otro clip sale Yahritza en un live de TiKTok pidiendo que no le hablen en español.