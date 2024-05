Héctor Sandarti regresa a la televisión mexicana; este sería su nuevo programa en el canal 5

El conductor de televisión Héctor Sandarti regresará a la televisión mexicana en un programa que saldrá en el canal 5, así lo dio a conocer la influencer de espectáculos Chamonic.

“Confirmado… Así como se los dijimos el viernes en el “show de la mejor” Héctor Sandarti regresa a Televisa, con un programa llamado “cash” en compañía de Yurem”, señaló la creadora de contenido de espectáculos.

Según la información, el programa de Héctor Sandarti sería el que entraría en lugar del que tiene Tania Rincón actualmente en el canal 5 y que se llama “Cero Ruido”.

Además, Chamonic adelantó que existe la posibilidad de que el presentador de televisión sea el co-conductor de Galilea Montijo en La casa de los famosos México, en lugar de Diego de Erice, sin embargo, esto no está confirmado. Solamente está confirmada Galilea Montijo, ya que ella misma confesó en un evento que repetiría como conductora titular del reality show.

Héctor Sandarti dijo en sus redes sociales que se prepara para un nuevo programa: "Así es, me estoy preparando para una nueva etapa en mi carrera, una nueva aventura que me emociona porque me permitirá estar nuevamente cerca del público y hacer lo que más amo. Venga Mayo y trae contigo mucho amor, salud, bienestar y abundancia para todos".

Los programas de Héctor Sandarti en Televisa

Cabe recordar que Héctor Sandarti era el conductor del mismo reality show pero en Telemundo, sin embargo, cuando inició la cuarta temporada del programa se le avisó que ya no estaría en el programa y que en su lugar entraría Nacho Lozano. Al principio la gente, los fans, señalaron que extrañaban a Héctor, ya que él se había ganado el cariño del público en las otras temporadas.

Sin embargo, parece que ahora estará de regreso en Televisa, ´Héctor Sandarti estuvo en la televisora mexicana durante varios años como titular.

Condujo programas como Vida Tv, que era un famoso programa de revista, también estuvo en Vas o no vas, Hoy, Parodiando, La Hora Pico, entre otros programas.