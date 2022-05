Héctor Suárez Gomís afirma que no agredió a Vicente Serrano: "las cámaras de seguridad lo dirán"

Héctor Suárez Gomís rompió el silencio de la presunta agresión que le hizo a Vicente Serrano y reveló que nunca tocó al periodista, a quien acusó de querer hacer un escándalo y afirmó que las grabaciones del restaurante confirman su versión.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en su programa de Radio Fórmula Héctor Suárez Gomís narró su versión de los polémicos hechos.

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

"Como yo soy un crítico de la 4T decidió pegarme. Nos hicimos de palabras, empezó a hostigar, inmediatamente se dio la media vuelta y se fue. Yo no sé qué hizo en ese momento en el que se fue, las cámaras de seguridad lo dirán", inició el “Pelón” en su relato.

"No sé si se salió, el caso es que cuando regresa, no me doy cuenta que regresa, aparece enfrente, en una de esas me levanté, lo fui a encarar, nos seguimos diciendo cosas, me dijo que tuviera cuidado. No sé si recuerdas la rueda de prensa del Canelo cuando se hacen de palabras se golpea y se quita los lentes para que entonces coincida su declaración", añadió.

Héctor Suárez Gomís afirmó que lo único que hizo fue “jalarle los lentes rápido y ya, hay videos de seguridad y eso va a coincidir con lo que yo estoy diciendo, estaba provocándome porque sabía que lo iban a tirar y lo iban a defender… era lo que buscaba”.

Asimismo, Suárez Gomís afirmó que, tras grabar su video, Vicente Serrano se le acercó y celebró la muerte de su padre, el comediante Héctor Suárez: "qué bueno que se murió su papá, porque sin él, es nada", le dijo.

Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto.

Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo.

🗣¡Periodista domesticado! https://t.co/8HHZiiDi6a — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 4, 2022

Por si fuera poco, Héctor Suárez Gomís señaló que Serrano se negó a pasar con los peritos porque sabía que no tenía un golpe.

"Nunca lo toqué, mis manos nunca tocaron su cuerpo. Nos insultamos, él socarronamente se escuda en el traje de periodista diciendo que lo golpee. Yo estaba en calidad de una persona común y corriente. No entré a su estudio, no lo ataqué, era una persona común y corriente. Él se quiere escudar en eso", finalizó.