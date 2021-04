Henry Cavill ya tiene novia, ¿de quién se trata? (FOTOS)

Henry Cavill al parecer ya tiene nueva novia, así lo revelan imágenes que circulan hoy y en las que se le ve paseando de la mano de una rubia mujer.

Las fotografías en la que se ve a Henry Cavill con su novia paseando a su perro han causado furor en las redes sociales, pues muchas de sus fanáticas han escrito que esta noticia les ha roto el corazón.

Henry Cavill paseando con su novia.

“Henry Cavill con su novia y yo llorando, no puede ser” y “de nuevo la vida me dice que el amor no es para mí”, han sido algunos mensajes de sus fans. Muchas también han usando el conocido meme del gatito “Duren”.

Así reaccionan las fans de Henry Cavill.

Así reaccionan las fans de Henry Cavill.

El actor británico Henry Cavill, quien es conocido por dar vida a Superman, es la primera vez que se deja ver con su nueva conquista.

¿Quién es la nueva novia de Henry Cavill?

La identidad de la nueva novia de Henry Cavill es una de las grandes incógnitas de sus fans, pues debido a que porta un cubrebocas no se aprecia de quién se trata.

Hasta el momento el actor no ha hecho ningún comentario al respecto y sus seguidoras esperan que pronto revele quién es su nueva novia.

La misteriosa novia de Henry Cavill.

¿Quiénes han sido las novias de Henry Cavill?

Lucy Cork, Gina Carano y Kaley Cuoco, son solo algunas de las mujeres que han mantenido una relación con él.

