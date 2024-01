Critican a hija de Carmen Salinas por rogar que le den trabajo a su familia: '¿no se saben la de chambear?'

Tal parece ser que los parientes de la difunta Carmen Salinas no se saben la de chambear, pues su hija María Eugenia Plascencia le rogó a los integrantes de la farándula que le dieran trabajo a sus familiares y los criticó de haber “perdido” la “esencia” de su madre de ayudar a todo mundo cuando podía.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, María Eugenia Plascencia expresó su tristeza por la falta de interés de los que fueron amigos de su difunta progenitora por no ayudar a su familia, a unos días de que se dio a conocer la noticia del cierre de su restaurante “La casita de las sopas”.

“Qué triste que se hayan alejado, que ya no te hayan buscado para saber cómo estás, si estás bien de salud, tu familia”, lamentó.

Tras ello, María Eugenia hizo un llamado a todas las personas que en algún momento recibieron ayuda de su madre a que le den trabajo a sus hijos, pues al parecer andan en el desempleo. Afirmó que ellos se han preparado en carreras en producción y música, y que necesitan oportunidades laborales para desarrollarse profesionalmente.

Respecto al cierre de su restaurante, la hija de Carmen Salinas señaló que ya no tiene la energía para atender su conocido establecimiento, por lo que decidió traspasarlo y permanecer en su hogar.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron a las declaraciones de la hija de Carmen Salinas y la llamaron “patética” por andar mendigando trabajo para sus hijos, en lugar de que ellos se pongan a buscar.

“Patética solicitud, además donde está el dinero que hizo su mama, no hubo herencia, tal vez no, entonces que batallen como casi todos y con esfuerzo ganen su sustento”, “Como su mamá decía, a buscarle bomba, quieren todo peladito y a la boca” y “¿qué no se saben la de chambear?”, le dijeron.