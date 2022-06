¿Yrma Lydya intentó alertar a Carmen Salinas de su esposo con una canción? (VIDEO)

Yrma Lydya fue asesinada a balazos en un restaurante, lugar en el que presuntamente su esposo le disparó tres veces en la cara. Mucho se ha revelado de la relación que la cantante tenía con el abogado Jesús “N”, de 79 años, quien la periodista Addis Tuñón aseguró haber visto como éste maltrataba a la cantante.

En medio de la investigación por feminicidio y la polémica resurgió una entrevista que Carmen Salinas le hizo a Yrma Lydya, en la que la actriz afirmaba que el abogado era “un ser humano increíble”.

“Jesús, muchas gracias, hermano querido; un ser humano increíble, guapo y caballeroso con todos nosotros. Y Dios te premió con una gran mujer, tan bella como ésta y que te quiere tanto”, pronunció Carmen Salinas sobre él.

No obstante, en esa misma entrevista, Yrma Lydya entonó una canción que muchos especulan que escogió para alertar a Carmen Salinas de la mala relación que tenía con el abogado, e incluso para pedirle auxilio por la violencia que se reportó que vivía.

Y es que la canción que Yrma Lydya le cantó a Carmen salinas fue ni más ni menos que “Me equivoqué contigo”, de José Alfredo Jiménez.

“Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho / Como muy pocas gentes se habrán equivocado / Te conocí en la iglesia y te miré en silencio / por no turbar tu rezo que para mí es sagrado”, es lo que dice la canción.

No obstante, la parte que Yrma Lydya interpretó hablaría específicamente sobre su relación con el abogado: “Pero qué triste realidad me has ofrecido / Qué decepción tan grande haberte conocido”.