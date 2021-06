Hijas de Valentín Elizalde demandarán a su abuela por la herencia del "Gallo de Oro"

Tal parece ser que Valentín Elizalde está lejos de poder descansar en paz pues dos de sus tres hijas demandarán a su abuela, Camila Valencia, pues aseguran que no han recibido la parte de la herencia que les toca.

Las quejosas en cuestión son Valeria y Gabriela, quienes aseguraron al programa “Sale el Sol” que le han pedido a la familia del “Gallo de Oro” que les den lo que les toca de la herencia, pero no han obtenido respuesta alguna.

“Mi abuela doña Camila comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y propiedades de mi papá a su nombre, hasta el día de hoy no nos ha entregado nada”, dijo Gabriela

Valeria agregó que saben que sus tíos han vendido algunas propiedades de Valentín Elizalde: “y también le pedimos a Francisco (su tío) que detenga la venta de la hacienda”.

Por si fuera poco, acusaron a su abuela de querer separarlas: “Cuando me hablaba era para algún chisme o decirme algo de mi hermana, quería que hablara mal de mi tío Tano Elizalde, lo que nunca me presté”, arremetió Valeria.

“Me mandaba audios diciendo cosas de mi hermana, a ella le decía cosas sobre mí. En su momento le agradecí a mi tío cuando me abrió las puertas de la casa de mi papá, estuve con ellos y me pidieron que firmara un papel que yo no accedí, la familia de mi mamá no estaba de acuerdo, hubo unos detalles con su actitud”, agregó.

Finalmente, las hermanas aseguraron que ya se registraron en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que sus tíos no puedan usar la imagen de Valentín Elizalde sin su permiso.

#EXCLUSIVA: ¿Nuevo escándalo en la familia de 'El Gallo de Oro'? Gabriela y Valeria, hijas de Valentín Elizalde, denuncian a su abuela Camila de cambiar todos los bienes y propiedades del cantante a su nombre. Ellas exigen su parte de la herencia. pic.twitter.com/8HZZEwe73e — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 1, 2021

Esto dice Francisco Elizalde

Ante estos señalamientos, Francisco Elizalde, primo del “Gallo de Oro”, aseguró que la demanda podría tratarse de un plan orquestado por Gabriela Sabag, exesposa de Valentín y madre de Gabriela.

Asimismo, dijo que Valeria y Gabriela ya recibieron lo que les tocaba de la herencia:

“Deberían de reclamar directamente con la albacea, porque recibieron una gran cantidad de dinero en cuestión de regalías, que mi madre se las cedió a ellas”, apuntó.