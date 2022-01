Hijo de Yahir se olvida de los hombres y ahora presenta a su nueva novia (FOTO)

Tristán, el hijo del cantante Yahir, sigue dando de qué hablar y es que tras declararse bisexual y terminar su relación con Axxl Mart, el hijo del intérprete ya tiene una nueva novia.

A través de su cuenta de Instagram, Tristán publicó una fotografía junto a su novia llamada María José y la acompañó con un cariñoso y romántico mensaje de amor.

“Amar no significa nada sin el compromiso que esta palabra lleva por si sola amor = compromiso”, se lee en el texto que acompaña la fotografía.

En la imagen, Tristán, hijo de Yahir, aparece vestido de negro, mientras abraza a María José, quien viste pantalón negro, camisa y un suéter azul oversize. Además de que la joven lleva el cabello negro y muy corto.

Hijo de Yahir desató el escándalo al declararse bisexual

En noviembre pasado Tristán, hijo de Yahir, causó polémica porque se declaró bisexual, incluso presentó a su novio de aquél entonces Axxl Mart, con quien grabó un video explícito para la plataforma de OnlyFans.

Sin embargo, Axxl contó para Chisme No Like que Tristán no era bisexual, que solo lo usó para conseguir el dinero del video de OnlyFans para continuar con sus adicciones, por las cuales su papá Yahir ha dado varias declaraciones al respecto, incluso dijo que va a terapia.

KR