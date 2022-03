¿Los hijos de Vicente Fernández se odian? Esto dice Olga Wornat, autora de "El Último Rey"

La serie de “El Último Rey” de Vicente Fernández está causando polémica y es que en los primeros episodios se revela una relación de bastantes diferencias entre los tres hijos del cantante: Vicente Jr., Alejandro y Gerardo.

En “El Último Rey” se evidencia que hay desacuerdos entre los tres hijos de Vicente Fernández, incluso se sugiere que Gerardo podría haber estado detrás del secuestro de Vicente Fernández Jr.

Sin embargo, en la vida real los delincuentes que privaron de la libertad al primogénito de Chente ya están encarcelados y fueron sentenciados a 50 años de cárcel.

¿Los hijos de Vicente Fernández se odian?

La autora del libro en el que está basada la serie “El Último Rey” señala que no existe una buena relación entre los hermanos y recordó que el propio Vicente Fernández dijo en vida que Alejandro Fernández casi no visitaba el rancho de “Los tres potrillos”.

“Con Alejandro sí hubo un problema grave… En ese momento no se hablan entre los hermanos, no se dirigen la palabra. Alejandro casi no va al rancho y hacía tiempo que no iba.

"Acuérdate que Chente, él mismo decía en público: ‘Alejandro nunca viene, el único que está es Gerardo, el único que come conmigo’. La relación es pésima”, dijo la escritora en una entrevista que ofreció para el programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante.

