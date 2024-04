De Hunter Schafer a Jeremy Allen White: Las parejas de Rosalía a lo largo de los años

Este martes, Hunter Schafer sorprendió con la revelación de que tuvo una relación con Rosalía hace un par de años. Este hecho había sido un rumor desde hace bastante tiempo qué creció cuando la española lanzó el tema "Tuya", puesto que aseguraban que la compositora se la había escrito y dedicado a la actriz de Euphoria.

Esto nunca fue confirmado e incluso la pareja de ese entonces de la artista, Rauw Alejandro indicó que no era más que un invento de parte del público. Sin embargo, ahora Hunter Schafer ha revelado que sí tuvo una relación con Rosalía, la cual habría durado no más de 5 meses, pero en definitiva sorprendió a más de una persona quienes no creían en los rumores sobre el romance entre ambas artistas. Esto ha llevado a recordar quiénes han sido las parejas de Rosalía a lo largo de los años desde que saltó a la fama, te contamos:

C. Tangana (2016-2018)

El primer novio conocido de Rosalía fue el cantante español C. Tangana. El trapero adoptó el estilo flamenco que la artista manejaba para sus composiciones en sus últimos años de estudio y juntos crearon el tema "Antes de Morirme". Tras dejar la relación, poco han hablado sobre cómo fue su noviazgo, aunque se dice que el cantante le dedico su álbum El Madrileño a la artista española.

Achal (2019)

Los usuarios de redes sociales aseguran que Rosalía fue pareja de un chico peruano, un músico que se hace llamar Achal y que en su momento, colaboraron con el tema "Me Traicionaste" para Game Of Thrones. Aseguran que de esta breve relación nacieron de la artista los temas "Dolerme" y "Candy".

Hunter Schafer (2019)

Rosalía y Hunter Schafer tuvieron una relación en 2019, la cual duró cinco meses y aunque se dejaban ver en público, poco se habló sobre este noviazgo en su momento. Sin embargo, todo empezó como una amistad y Hunter reconoció que tuvo que quedar varias veces con Rosalía para “darse cuenta del rollo que había” y que sus salidas en realidad eran citas. Rosalía le habría dedicado el tema "Tuya" aos después, pues ambas han permanecido como buenas amigas a través de los años.

Rauw Alejandro (2019-2023)

Rauw Alejandro fue quizás una de las parejas más importantes de Rosalía, puesto que ambos comprometieron y estuvieron a punto de llegar al altar, la artista incluso aseguró que esperaba a que terminara su gira Motomami para empezar a planear la boda con el boricua. Esta relación duró 4 años y fue pública después de un largo tiempo de rumores; el fin de su relación también estuvo lleno de misterio, puesto que tras su separación surgieron rumores de una supuesta infidelidad por parte del cantante hacia ella, aunque Rauw aseguró que su separación había sucedido meses antes de que fuera descubierto por el público. De esta relación surgió el ep RR, el cual cuenta con tres canciones: "Beso", "Vampiros" y "Promesa".

Jeremy Allen White (2023- actualidad)

Jeremy Allen White es la relación más nueva de Rosalía. El público desconoce si llevan un noviazgo formal o por el contrario, se trata de una pareja casual, puesto que solo se les ha captado en algunas ocasiones paseando por la calle con flores y fumando en las noches. Hay quienes aseguran que esta unión surgió de la intención de hacer a Rosalía una figura más influyente en Estados Unidos, pues señalan que ahora busca apelar al público americano a un mayor nivel.