Impiden a Memo Aponte entrar disfrazado a plaza comercial por 'alterar el orden' | VIDEO

El Youtuber Memo Aponte nuevamente está en la polémica y esta vez no fue por sus disfraces extraños con los que asusta a la gente, sino porque le impidieron la entrada a una plaza comercial por ir disfrazado.

En redes sociales circula un video en el que un hombre disfrazado de Deadpool, acompañado de una mujer disfrazada, ambos son detenidos por la seguridad del centro comercial, los guardias les dicen que no pueden ingresar porque alteran el orden.

En el video el guardia le dice que no puede pasar, cuando la mujer que acompaña al Youtuber empieza a grabar al elemento de seguridad.

El guardia le dice que no pueden pasar si no tienen un permiso para grabar, además le dijo al hombre disfrazado de Deadpool, que aparentemente es Memo Aponte, que se quite la máscara del personaje para que pueda ingresar a las instalaciones, pero el influencer se negó.

Usuarios celebran que Memo Aponte no pudo entrar a plaza comercial disfrazado

Aunque en redes sociales circula el video del momento, el hombre no se quita la máscara y por lo tanto no se distingue el rostro de la persona, pero los usuarios de Internet identificaron que la persona a la que impidieron el paso en la plaza es Memo Aponte.

Ya me iba a enojar hasta que vi que era Memo Aponte, hasta me dio un chingo de risa y lo festeje con todo. Subanle el sueldo a ese seguridad por favor. https://t.co/xj9DpT3PBR — Tosti (@_DanielTostado) July 30, 2024

Ya que se trata de un centro comercial ubicado en Naucalpan, en donde normalmente el influencer acude a grabar sus perturbadores videos para YouTube.

En un principio los usuarios lamentaron que el guardia no dejara a los jóvenes entrar al centro comercial al cine para ver la película de Deadpool vs Wolverine, pero una vez que los cibernautas descubrieron que se trataba de Memo Aponte celebraron que no lo dejaran pasar.

“No frieguen, al que no dejaron entrar fue a Memo Aponte que solo va a hacer ridiculeces que molestan a la gente que va a la plaza. Que bueno que al fin les negaron la entrada”, “Desde que tenía unos 15 años la gente ha ido disfrazada al cine de La cúspide… Memo Aponte arruinando todo como siempre”, “Memo Aponte solo va a incomodar a gente a las plazas”, “Ya me iba a enojar hasta que vi que era Memo Aponte, hasta me dio risa y lo festeje con todo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.