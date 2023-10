Tras infidelidad de Augusto Bravo, Larisa Mendizabal detalla afectaciones emocionales y psicológicas

Luego de haber estado involucrada en un confuso enredo amoroso, la actriz, Larisa Mendizabal emitió un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que habló sobre la importancia de tratar estas situaciones tan complicadas con profesionales de la salud mental.

Fue hace apenas unas semanas, luego de que Rodrigo Cachero y Adianez Hernández hicieran pública su separación entre rumores de infidelidad, que la actriz Larisa Mendizabal salió a hablar y a confirmar que en efecto, su novio, Augusto Bravo, y la exesposa de Rodrigo Cachero les fueron infieles.

"Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me lo confesó porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando", dijo la actriz a través de un mensaje.

"Quiero aclarar que no. No éramos amigos los cuatro, no salíamos juntos, no compartimos, en once años nunca coincidimos juntos en un cumpleaños o una reunión. Llevamos una relación cordial, pero no cercana", enfatizó la actriz.

Luego de estas declaraciones, Adianez Hernández salió a confirmar los dichos y a justificar sus acciones. Asimismo, Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizabal, hizo lo propio a través de una entrevista con medios de comunicación.

Ahora, a unas semanas de los sucedido, Larisa Mendizabal emitió un mensaje a través de redes sociales, en el que habló de cómo fue que atravesó esta terrible situación: "Hace unos meses viví una infidelidad. Y sin temor a equivocarme ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida", dijo.

"Una tristeza terrible, indescriptible, llorar todo el día —bueno y la noche— ansiedad, ataques de pánico, cosa que nunca me había pasado. La cosa es que empezó a pasar el tiempo. Y lejos de sentirme mejor, yo me di cuenta que cada vez me sentía más mal, con más dolor, con más tristeza", agregó la actriz.

La actriz señaló que no entendía por qué no se sentía mejor, a pesar de estar haciendo todo lo que tenía que hacer para sentirse mejor. Agregó que además de actriz es psicóloga, y que por ese motivo comenzó a buscar información sobre la infidelidad, pero desde el punto de vista psicológico.

"Una infidelidad es una traición al vínculo afectivo, es una traición al acuerdo que establecen dos personas que deciden tener una relación", dijo la actriz, quien apuntó: "Una infidelidad es un abuso a la confianza que tu depositas en la otra persona y se refleja como una desconsideración total a nuestros sentimientos".

"Cuando hay una infidelidad, el dolor es masivo, violento y destructivo. ¿Por qué? Porque es una tradición que viene de una persona a quien amamos y que supuestamente nos amaba”, agregó en su cuenta de TikTok.

