Rodrigo Cachero festeja su divorcio de Adianez: 'nuevos comienzos' (FOTOS)

Por fin Rodrigo Cachero ya le dio vuelta a la página del que quizá sea el episodio más triste de la telenovela de su vida, pues el actor celebró con una fiesta su divorcio con la infiel de Adianez Hernández, quien no sólo destruyó su matrimonio con él, sino también la relación de su ex amiga Larisa Mendizábal.

Cabe destacar que Adianez Hernández ha justificado en varias ocasiones la infidelidad que le cometió a Rodrigo Cachero con Augusto Bravo, quien era pareja de la también actriz Larisa Mendizábal, quien además es la ex esposa de Chancero.

No obstante, los conocidos y amigos de Rodrigo y Larisa condenaron el amorío de Adianez, pues ella dijo sobre sus acciones esta declaración: “Como seres humanos estamos llenos de debilidades y errores… bloqueé los comentarios de mis redes porque entiendo que me quieran juzgar, pero lo que no comprendo es que le escriban a mis hijos y los involucren a ellos en algo que fue mi decisión”.

no te pierdas: Acusan a Ximena Duggan de infiel, tras destapar que Aranza de Survivor es su nueva novia

“En las relaciones de pareja ocurren muchas cosas a puerta cerrada y todo lo que sucede es responsabilidad de dos partes, todo presente tiene un pasado y sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción tiene una reacción”, añadió la infiel de Adianez.

Tras todo ello, Rodrigo Cachero celebró el final de los 11 años que tuvo de relación con Adianez, y lanzó una fiesta con sus seres queridos en los que celebra una nueva etapa de su vida, sin dramas, mentiras y la infiel serial más odiada de la farándula.

Fue Paco Pizana quien subió a sus redes unas fotos con parte del elenco de la telenovela "Eternamente amándonos", con quienes celebró el divorcio entre Rodrigo Cachero y Adianez: "Todos los finales anuncian nuevos comienzos", escribió, generando decenas de reacciones positivas por parte de sus fans.