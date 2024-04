Influencer Mona dice que se baña con lentes para no dañar sus pestañas: 'hay que pensar'

No cabe duda de que luego la gente hace famosa a personas con ideas bastante peculiares y tal es el caso de la influencer Mona, como es conocida en los bajos mundos de la red Marisol Rodríguez Salazar, pues desató burlas al afirmar que se baña con lentes para que así no se le dañen las pestañas.

A través de TikTok se viralizó un video en el que Mona habló acerca de algunos de sus métodos de belleza, pero el relacionado a las extensiones de sus pestañas fue el que más llamó la atención de los internautas.

“Tengo estos lentes, me los pongo y así no me cae agua… y ya me tallo, y ya cuando termino… termino con toda la marca, pero mis pestañas están intactas… Hay que pensar, de verdad, hay que pensar. Ya van dos veces que los uso”, señaló Mona compartiendo su “genial” método, en el cual mostró los lentes que son más como unos goggles.

Como era de esperarse, la gente con mucho sentido común y capacidad de raciocinio se burló de Mona, señalándole a la influencer que, las pestañas también se tienen que lavar, al igual que el área de los ojos que sus goggles le tapan, y que además ese accesorio se las lastima.

“Hay que barbaridad, gran descubrimiento Mona, directo a la NASA”, “Yo y las prófugas del ácido fólico en la regadera”, “Tengo dos semanas con mis pestañas y solo se me han caído dos, me baño todos los días”, “Quien le dice chat?”, “ya dejen de hacer famosa a gente pend***”, “no cabe duda de que te persigue la inteligencia pero tu eres más rápida… ¿o cómo era’” y “la ignorancia es dicha”, le comentaron los fans.