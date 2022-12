"Ingrid Coronado, te perdono por todo": Charly López llora en vivo y pide ver a su hijo (VIDEO)

Charly López volvió a hablar de su exesposa Ingrid Coronado y ahora rompió en llanto en pleno programa en vivo pues aseguró que la conductora “se hace la víctima” y le dijo que la perdonaba “por todo el daño que me has hecho”.

Charly López le mandó un mensaje a su hijo Emiliano y pidió ver a su hijo para poder contarle su versión de la historia en el pleito contra Ingrid Coronado.

"Esto no te compete en absoluto, me gustaría platicar contigo, te juro papi que nunca te voy a juzgar, quiero que regresemos como adultos a platicar... solamente Emiliano sabe lo que vivimos juntos", dijo el exGaribaldi con lágrimas en los ojos.

Asimismo, dijo que perdonaba a Ingrid Coronado por todo el daño que le ha hecho y que también se perdonaba a él mismo en caso de haberla ofendido.

te puede interesar Ingrid Coronado releva cómo fue su matrimonio con Charly López con pelea por una casa, infidelidad...

“Ingrid Coronado, te perdono, te perdono y me perdono. Si en algún momento yo te lastimé, perdóname, y si lo estás haciendo tú también te perdono. Te perdono por todo el daño que me has hecho y espero que Fernando y la gente que has dañado también te perdone y que trabajes en ti para ser mejor persona”, dijo Charly López.

Charly López dice que Ingrid Coronado se hace la víctima

El conductor y cantante también se mostró molesto por la entrevista que Ingrid Coronado dio con Yordi Rosado, aseguró que su expareja no dijo la verdad en ese espacio.

“Me duele en el alma ver a esa señora que salga con Yordi Rosado a decir una sarta de mentiras a ponerme mal a mí, a Fernando del solar y ella haciéndose la víctima”, mencionó Charly López.

Señaló que tras la entrevista con TVNotas y sus declaraciones en el programa en vivo, ya no volverá a tocar el tema de Ingrid Coronado.