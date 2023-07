Issabela Camil y Ferka se dan con todo en pleito durante gala de La casa de los famosos

La gala de eliminación de La casa de los famosos México estuvo On Fire y es que Ferka e Issabela Camil se dijeron de todo con tal de defender a sus parejas, Jorge Losa y Sergio Mayer, en el programa.

Así fue el pleito entre Ferka e Issabela Camil

Todo sucedió porque Issabela Camil opinó sobre por qué nadie se posicionó detrás de Sergio Mayer, la esposa de él aseguró que coincidía con su esposo sobre que todos los que alguna vez se pusieron detrás de él están fuera del programa.

Por su parte, Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, aseguró que nada es personal, pero que en la recta final ninguno de los del Team Infierno podía tentarse el corazón con los del Team Cielo y afirmó que Jorge Losa sería el eliminado.

En ese sentido, Issabela Camil repitió lo mismo que Sergio Mayer ya había dicho y advirtió que Jorge Losa ya había cumplido su ciclo en La casa de los famosos y era tiempo de irse.

Comentario que a Ferka no le gustó nada y no dudó en responderle: “Por supuesto que no, además ella no decide, decide el público eso es muy importante y hoy podemos hacer que cambie esta historia también”.

Pero Issabela Camil no se quedó callada y le contestó a Ferka: “No decido, pero tengo mi opinión. Este es un foro para dar opiniones”. Ferka le regresó el comentario: “Y me la están pidiendo en este momento a mí”.

Finalmente, Jorge Losa sí salió eliminado, Sergio Mayer y Poncho de Nigris se salvaron y regresaron a La casa de los famosos México, por lo que ahora solo se quedó la Barby Juárez como representante del Team Cielo, ella sabe que está sola, pues lloró cuando vio que Jorge Losa no regresó, aunque Wendy Guevara le dijo que ella la apoyaría sabe que está sola y que será la próxima víctima del Team Infierno.