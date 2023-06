Issabela Camil reacciona a 'beso' de su esposo Sergio Mayer con Alexis Ayala

La Casa de los Famosos México está que arde con las revelaciones que se están dando en el programa de Wendy Guevara “Resulta y resalta”.

Durante estos juegos que hacen en La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris reveló que supuestamente Sergio Mayer se había besado con Alexis Ayala cuando se despidieron, tras un juego de Poker.

Según la versión de Poncho, el exintegrante de Solo para Mujeres se despidió de beso en la boca de Alexis Ayala y aseguró haber presenciado toda la escena.

Wendy Guevara le preguntó directamente a Sergio Mayer, quien dijo que era un “beso de amigos”. Claro todo esto se trata de un juego para generar contenido en el reality show.

Issabela Camil reacciona a “beso” de Sergio Mayer y Alexis Ayala

Durante la gala de este jueves Issabela Camil estuvo de invitada en el programa de La Casa de los Famosos y habló de las declaraciones de su esposo Sergio Mayer.

Señaló que ella no sabía de dicho beso, pero consideró que todo es falso, ya que mencionó que a Sergio Mayer le gustan las mujeres y además de eso lo calificó como un caballero.

Asimismo, la actriz cuyo nombre real es Erika, comentó que con respecto al tema de Luis Miguel, que también lo mencionó Wendy Guevara en el reality show, ella y su esposo no están interesados en hablar del Sol de México porque es algo que no les afecta, por lo que no le toman importancia.

Sergio Mayer está nominado junto con Sofía Rivera y Poncho de Nigris, de los tres el más fuerte es Poncho, Wendy considera que el que está en mayor peligro es Mayer, tras el pleito por la traición de Sofía.

El domingo 18 de junio a las 8.30 de la noche se dará a conocer al segundo eliminado de La Casa de los Famosos México.