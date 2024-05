Itzel Barro asegura que su salida de MasterChef Celebrity no fue justa: 'Estaba en desventaja'

Itzel Barro salió de MasterChef Celebrity México en el programa siete en medio de la polémica por el reto de eliminación que enfrentó, ya que los usuarios de Internet aseguraron que el desafío no la favoreció a diferencia de sus otras dos compañeras con las que concursó: Itatí Cantoral y Litzy.

Itzel, también conocida como “La Enfermera”, señaló que ella se sintió en desventaja en el reto de eliminación, por lo que no consideró muy justo el desafío en el que participó.

“Sí creo que hubiera sido un poquito más justo y más parejo el piso para las tres si los ingredientes, el tiempo y el orden para empezar a cocinar se hubieran rifado o sorteado de alguna manera que no fuera solamente impuesto, porque en ese caso, viéndolo así, pues estaba en desventaja”, dijo Itzel Barro de MasterChef Celebrity México en entrevista con La Razón.

Itzel Barro, la séptima eliminada de MasterChef Celebrity México Foto: TV Azteca

“La Enfermera” contó que otro factor por el que sintió en desventaja fue porque la eliminación se hizo en el campo y no en el foro, como normalmente ocurre, en donde tienen todos los elementos necesarios de cocina para poder cocinar mejor sus platillos.

Sin embargo, destacó que a ella se le asignó de manera directa el ingrediente de huitlacoche, a Itatí Cantoral le dieron el flor de calabaza y a Litzy el pistache para hacer salsa, además de que a Itzel la pusieron a abrir el reto, es decir, ella cocinó primero.

“De la nada me dan a mí el ingrediente más difícil y el orden de empezar a cocinar. También de la nada deciden que yo sea la primera sin usar un voladito ni nada. Entonces siento que el cúmulo de todos los factores me dio la torre y pues me hizo salir”, contó.

Itzel Barro señaló que está contenta con su participación, pese a que salió temprano de la competencia y resaltó que ella prefería mantenerse alejada de la polémica, a diferencia de sus compañeras Laura Bozzo y Ferka, quienes constantemente estás discutiendo en MasterChef Celebrity México.

“Estoy satisfecha de no hablar de rollos de que si tú bajas alguien del balcón. Me sentía mal cuando esas cosas pasaban en el programa… soy cero problemática y cero ponerme ahí a discutir. Entonces cuando veía ese tipo de situaciones, yo la verdad me escabullía, me hacía la que no me daba cuenta”, contó la participante del programa de cocina.