Ivonne Montero preocupa al aparecer con labio deforme ¿Se inyectó ácido?| FOTOS

La actriz Ivonne Montero vivió un nuevo momento de preocupación en su salud y es que ahora apareció en redes sociales con el labio extremadamente hinchado.

Ivonne Montero publicó un video en el que explicó que se estaba hinchando el labio y primero apareció con el labio superior un poco inflado y en otra publicación parecí que se había inyectado alguna sustancia para agrandar la boca.

La actriz explicó en un primer video, a manera de broma que se trataba de un tratamiento estético y que se había inyectado ácido hialurónico, pero después reveló que en realidad le había picado una animal y que lo que tenía era una reacción alérgica.

“Jamás me inyectaría algo en mi carita hermosa, bueno botox sí. Vean lo que me pasó, me picó un insecto y me da muchísima comezón horrible”, dijo la actriz en un video.

Posteriormente, publicó otra foto en la que el labio está gigante y reveló que después de ir al médico se enteró que no fue por un animal, sino una reacción alérgica a un alimento.

“Así terminó mi día anoche. El doctor me comentó que eso no fue un piquete de ningún insecto que fue reacción alérgica algún alimento que ingerir. La verdad no soy alérgica a nada me extrañó muchísimo, además de pensar lo peligroso que puede ser, pero ya con el medicamento que me mandó todo volvió prácticamente a la normalidad”, comentó la famosa en su publicación de Instagram

Así le quedó la boca a Ivonne Montero Foto: IG @ivonnemonteroof

El día que se le quemaron las corneas a Ivonne Montero

Finalmente, Ivonne Montero ya está bien y ya apareció con la boca normal, los fans le pidieron que se haga una limpia, ya que ha tenido varios problemas de salud en los últimos meses, pues la última vez que preocupó a sus fans fue cuando se le quemaron las corneas por colocarse un líquido extraño para ponerse los lentes de contacto.