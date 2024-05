Ivonne Montero 'funa' a mujer que la insultó en redes: "la babosa ésta"

Ivonne Montero se hartó de permitir que gentuza random la insulte a través de redes sociales, por lo que la cantante funó ante todos sus fans a una mujer que no dejaba de decirle de cosas, misma que terminó humillada ante todos.

Ivonne Montero compartió a través de sus redes un video en el que exhibe a una señora que la insultó la insultara por apoyar a Romeh, participante de La Casa de los Famosos Estados Unidos.

En su clip, Ivonne Montero le preguntó a sus seguidores en el clip que si ellos salían de dónde salen los haters, pues la susodicha mujer la ha estado insultando supuestamente por no pensar como ella.

"Les tengo una pregunta ¿alguien podría decirme de donde salen orugas, por no decir babosas, como esta que vienen a ofenderme y a hacerme sentir mal, solo por no pensar como ellas?", inició la famosa.

Tras ello, Ivonne Montero exhibió los mensajes que le fueron enviados por parte de la señora y explicó que está enojada porque Montero apoya a Romeh pues estaba pidiendo votos masivos para el participante.

"La babosa ésta viene y cree que tiene el derecho a ofenderme porque apoyo a Romeh y según ella yo tengo obligatoriamente que pensar como ella porque sus votos masivos me hicieron ganar la casa de los famosos", sentenció.

La actriz remarcó que no soportará críticas de gentetuza cualquiera: "A mí los reclamos, las malas palabras me las paso por el arco del triunfo. Limpia tu casa y tu interior porque te hace falta. Agradezco cuando me apoyaste, pero acuérdate que tus votos masivos no hicieron la diferencia. Aprende a respetar".

Como era de esperarse, los fans que sí quieren a Ivonne Montero celebraron que exhibiera y funara a la señora, a quien señalaron que no conocen ni en su casa y le recomendaron ir a terapia o buscarse algo que hacer.