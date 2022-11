J Balvin ofrece noche de rumba y perreo en cierre del Flow Fest

J Balvin ofreció una noche de rumba y mucho perreo en el cierre de la primera jornada del Coca-Cola Flow Fest 2022, que convocó a 85 mil asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El cantante colombiano regresó a México para cantar lo más reciente de sus últimos dos discos José y Colores, que sus fans pudieron bailar por fin escuchar en vivo ya que los lanzó en plena pandemia.

A pesar de que sus seguidores ya habían disfrutado de 11 horas continuas de intenso perreo y trap, en el espectáculo de J Balvin, que inició a las 24:10 horas, sacaron sus mejores pasos para perrear y cantar la madrugada de este domingo.

El cantante colombiano comenzó su show con “Mi gente”, de su disco Bravo Hits Zima 2018, que de inmediato encendió los ánimos en el escenario principal del Flow Fest, Coca-Cola Stage.

J Balvin en el Flow Fest Carlos Mora/La Razón

Y como se trataba de perrear J Balvin continuó con el tema “Reggaetón”, cuya letra reza: “Y si el pueblo pide (reggaetón, reggaetón)/ No se lo voy a negar (reggaetón, reggaetón)”. Para luego dar una dosis de “perreo activado” con “Se pone caliente”, con el que se encendieron aún más los ánimos y comenzó el perreo hasta el piso por parte de algunas parejas presentes o chicas que iban en grupo con sus amigas.

En su show el intérprete tuvo dos invitados especiales, primero la argentina María Becerra, que ya se había presentado horas antes en el mismo escenario, y con quien cantó “Qué más pues?”, de su disco José, en el que revela a sus fans a la persona que hay detrás de J Balvin a través de las pistas, líricas, ritmos y estilos que lo llevaron a convertirse en uno de los fenómenos de la industria musical en los últimos años.

Maria Becerra y J Balvin presentaron “Qué Más Pues?” en el Coca-Cola Flow Fest México. pic.twitter.com/tIjaJDmS7Z — Maria Becerra Data (@BecerraData) November 27, 2022

El segundo invitado fue Ryan Castro, quien ofrecerá un show en la segunda jornada del Flow Fest y con quien puso cantó los éxitos “Que calor” y “Jordan”, ésta última puso a sacar sus mejores pasos de twerk a las asistentes.

El espectáculo también incluyó “Con altura”, tema de Rosalía; “Safari” y rolas de los inicios de su carrera como “Ay vamos”.

J Balvin en el Flow Fest. Carlos Mora/La Razón

De su álbum Colores, que comenzó a sonar en los primeros meses de la pandemia y su disco más conceptual, cantó “Rojo”, tema con el que el público gritó a todo pulmón. Para después interpretar “La canción”, con la cual quiso dar un mensaje sobre la salud mental.

“Todo es acerca de amor, paz, elevar la energía. No hay tiempo para el odio, este mensaje va para los soñadores, saludo también a la gente en las cárceles, en los hospitales, la gente que está en el otro lado del charco y no puede venir acá o que tienen familia en Estados Unidos y no la pueden ver, la gente que está pasando por un mal momento, una depresión, una ansiedad, una enfermedad, nadie de los que estamos aquí estamos exentos de alguna situación”, dijo y llamó a prender las luces de los celulares para mandar un mensaje de amor a quienes lo necesitan.

Tras estas emotivas palabras la fiesta volvió en el escenario con “Qué calor” con la que los bailarines del cantante ondeaban la bandera de México por todo el escenario y la pasarela. Después vinieron los temas “Ritmo”, “No me conoce” y “AM”.

Botargas en el show de J Balvin. Carlos Mora/La Razón

En la recta final de su show aparecieron en el escenario unas botargas de una estrella amarilla y un dinosaurio rojo mientras sonaba “Qué pretendes tú” y “Ginza” con la que el público sacó más energías para bailar.

El cierre del show fue con un remix de temas bailables y así con mucho perreo y saltos terminó la primera jornada del Flow Fest.

AG